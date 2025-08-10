Quejas por la suciedad y las obras previstas en la capital riojana, en el Teléfono del Lector Estas son las llamadas de nuestros lectores

La Rioja Domingo, 10 de agosto 2025, 10:40

El Centro Cívico de Yagüe, un horno

La primera llamada de la sección de hoy viene del barrio de Yagüe de Logroño. Recuerda un veterano usuario del mismo, que «este espacio está declarado como uno de los 66 refugios climáticos y con la que está cayendo, resulta que está estropeado el aire acondicionado», expone. «Recalca que «con la que está cayendo uno ya no tiene dónde ir» e insiste en que el responsable del local le ha explicado que recientemente estuvieron los técnicos atendiendo una avería en el sistema de refrigeración, pero que se ha vuelto a estropear. A ver si nos lo solucionan rápido», demanda.

Mal servicio en las piscinas de Las Norias

El siguiente remitente deja un mensaje para mostrar su «descontento con el servicio» de las piscinas de Las Norias. El vecino de la capital logroñesa se pregunta «cómo puede ser posible que en verano, y a estas alturas, siga en el recinto un árbol caído por la dana». Él expresa su molestia porque «si fuese gratis no me quejaría. pero es que todos pagamos una cuota por el servicio que dan allí». A todo ello concluye que «parece que les cuesta mucho mantenerlo bien, pero han tenido nueve meses para poder hacerlo».

El proyecto de la calle Beti Jai

Otro vecino de Logroño llama para dejar un mensaje de reclamación acerca de las obras que van a realizarse en una de las calles céntricas de la ciudad:Beti Jai. «Ese proyecto, junto con la remodelación de las Cien Tiendas, va a resultar ser la calle del horno por poner el suelo de granito, que absorbe el calor», detalla. Además, el remitente se pregunta «dónde están los árboles que protegen de las altas temperaturas», a lo que concluye pidiendo que hagan «menos refugios climáticos o parques periféricos y adecúen más las calles para que el mismo ambiente el mismo árbol refresque y me tenga protegido del sol».

Paso de peatones en Agoncillo, necesario

«La zona de arriba del pueblo, en la calle Obispo Juan García, hay nuevos vecinos que tienen hijos menores y personas mayores, que tienen mayor dificultad para cruzar la carretera y acceder al pueblo para médicos, el colegio, etc.», explica esta agoncillana. A su vez, también menciona que, por esa misma razón, «Agoncillo necesita un paso de peatones». Una petición que, según sus palabras, se ha transmitido al ayuntamiento pero que a fecha de hoy no se ha hecho nada, así como también las referidas a «los pasos sobre nivel».

Suciedad en las calles de Logroño

La siguiente llamada deja otra incomodidad acerca de la limpieza en la capital riojana, un tema recurrente estas semanas. El logroñés dice que «la plaza del ayuntamiento está muy bonita con los rinocerontes, pero luego da asco andar por la calle Gonzalo de Berceo porque se te pegan los pies al suelo». A lo que añade que «me llegó al alma ver semejante gasto de la administración mientras por otro lado hay tan poca eficiencia por parte de los equipos de limpieza en las calles de Logroño». «Es vergonzoso y parece un estercolero, tienen que exigir que cada vecino limpie su zona, además de la actuación por parte del ayuntamiento», solicita.

Rotonda de Chile con Duques de Nájera

Se cierra sección con otra petición de una vecina de la localidad acerca del socavón que hay en la rotonda de la calle Chile con Duques de Nájera: «Si vienes desde Club Deportivo y tomas en esa rotonda la segunda salida para seguir por Chile te encuentras un socavón en el que te entra parte de la rueda». Por ello, finaliza diciendo que «deberían arreglarlo».

... y La Guindilla Limpiar para evitar incendios en la ribera del Ebro

A un par de lectores les preocupa que la falta de ciudado y limpieza en la ribera del Ebro en Logroño se traduzca en un incendio. «Creo que tendrían que limpiar sobre todo entre la pasarela y el Puente de Piedra», comenta uno de los vecinos. «Demasiada dejadez en el cuidado del parque, que redunda en un verdadero peligro de incendio», comenta otro lector.

