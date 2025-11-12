¿Cuánto cuestan los huevos en los supermercados? Diario LA RIOJA realiza una comparativa de precios en cuatro establecimientos de Logroño

Víctor Soto Logroño Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:35

Los huevos son cada vez más caros. Respecto a hace un año, el Observatorio de Precios de la Consejería de Agricultura de La Rioja cifra el incremento en un euro para los de tamaño supergrande, de 75 céntimos para los grandes y de 69 para los medianos. En comparación con 2021, la escalada se cifra entre un 70% y un 100%. El Observatorio de Precios de la OCU, de carácter nacional, eleva el aumento a un euro en solo seis meses.

¿Y cuánto cuestan en los supermercados? Diario LA RIOJA ha realizado un recorrido por cuatro establecimientos de Logroño para poder efectuar una comparativa de cuatro productos: una docena de huevos, otra pero camperos, pollo entero y pollo campero entero.

¿Por qué se ha producido este encarecimiento? La razón principal es la gripe aviar, que ha golpeado con fuerza a España (y al resto de Europa) y ha provocado el sacrificio de 2,5 millones de gallinas ponedoras.