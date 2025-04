«Suelo venir a por dinero, si no, tengo que ir a Albelda»

Diego Marín A. Logroño Jueves, 24 de abril 2025, 07:34 Comenta Compartir

Pasadas las 15.00 horas del martes, la furgoneta de CaixaBank estaciona en la plaza de España de Viguera, junto al Ayuntamiento. Asegura el alcalde que, habitualmente, hasta hay cola esperando al servicio, pero en el día después de Lunes Santo no hay nadie. Desde 2013 la localidad no cuenta con una oficina bancaria permanente y desde entonces el servicio se presta con una unidad móvil que recorre diferentes pueblos. Y a él acude, después de más de media hora desde su llegada, Sotero Martínez Santibáñez, bilbaíno de 80 años que pasa unos días en Viguera en la casa familiar.

«Suelo venir a sacar dinero porque, si no es aquí, tengo que bajar hasta Albelda», cuenta Sotero. Y son 22 kilómetros, ida y vuelta. «Alguna vez pido que me saquen algún recibo del agua y cosas así, si no lo tengo claro, pero generalmente solo saco dinero, nada más», declara Sotero. Pero este usuario no esconde que el servicio, aunque le viene bien, no es el más idóneo ni cómodo. «Mejor sería una oficina, yo preferiría un cajero, que vas en cualquier momento, porque con esto tienes que estar pendiente. Ahora porque estaba en casa y al subir me he dado cuenta, si no, no me acuerdo», confiesa Sotero.

En otros pueblos como Medrano, Daroca de Rioja y Hornos del Moncalvillo la camioneta de CaixaBank solo acude una vez al mes, así que los vecinos se ven obligados a ser previsores y calcular. «Cuando vengo procuro traer dinero pero muchas veces te coge de sorpresa o tienes más gastos de la cuenta. Y si no, pagas con tarjeta», explica Sotero. Tampoco hay que olvidar que si este servicio se presta de esta manera es por la despoblación en el mundo rural. «Antes venía más gente pero también la población se merma. En dos meses ha muerto un montón de personas y gente nueva no viene», cuenta Sotero.

Casi 5.000 kilómetros al mes

Álvaro Manzanos, alcalde de Viguera, recuerda que durante muchos años Caja Rioja contó con una sucursal en la plaza de España, a pocos metros de donde estaciona el 'ofibús' de CaixaBank. «Con la compraventa de las entidades bancarias, primero cerró, luego empezó a venir el 'ofibús' de Bankia y, ahora, el de CaixaBank, que es la entidad que más clientes tiene en el pueblo», detalla Manzanos.

El servicio bancario es necesario, por eso desde el Consistorio viguereño le facilitan el suministro eléctrico y una plaza de aparcamiento. «Es un servicio, sobre todo, para la gente mayor, que no maneja la banca 'on line', porque los jóvenes prácticamente no pisamos los bancos porque nos manejamos así», advierte el alcalde.

CaixaBank ofrece este servicio en 78 localidades de La Rioja, donde residen más de 19.000 personas. El 70% de sus usuarios tienen más de 65 años. El vehículo recorre casi 5.000 kilómetros al mes. Los horarios los establece la entidad bancaria. En Viguera la oficina móvil acude una vez a la semana, todos los martes. Y aunque en esta ocasión ha sido escasa la afluencia de clientes, la responsable de la unidad móvil asegura que a menudo se ve obligada a marcharse de Viguera mucho más tarde de la hora y media establecida debido a la gran cantidad de personas que esperan para ser atendidas.

