«Si mi federación quería un candidato, aquí lo tiene y buscaré su apoyo»

A punto de cumplir 52 años, Jesús Izquierdo acredita casi 19 de trayectoria sindical. Ahora espera ser reelegido el 31 de enero como secretario general, cargo al que llegó en junio de 2017.

– ¿Le ha sorprendido que haya otra candidatura? Cuando usted anunció la ... suya dijo que la parecía «inviable».

– Sí me ha causado sorpresa. Las aspiraciones de cada uno son legítimas, faltaría más. Y si alguien quiere presentarse a la secretaría general ha de acreditar dos años de antigüedad en el sindicato, estar al corriente de pago y alcanzar el 25% de los avales el día del Congreso. Dije que no creía que hubiera otra candidatura porque creo que no está en discusión el trabajo del equipo que encabezo. Han sido ocho años intensos y hemos logrado los objetivos perseguidos: llevamos dos años creciendo en afiliación, somos ya más de 10.000, hemos reforzado las estructuras internas con un agente de igualdad y un delegado territorial de prevención y le hemos dado la vuelta a la situación económica reduciendo la deuda en un 30%.

– ¿Le ha sentado mal que haya sido la FICA, federación a la que usted pertenece, la que impulse la candidatura de Antoñanzas?

– Yo conozco bien mi federación y he sido diez años miembro de su comisión ejecutiva y responsable del área de metal. Me ha sorprendido el nombre de Cristina, pero sus aspiraciones son igual de legítimas que las mías. En nuestra federación siempre hemos sido críticos con el papel de la ejecutiva regional en el marco de las competencias de cada uno, pero confío en que lleguemos al Congreso con una candidatura única y en ello trabajo. Tenemos que ser capaces de llegar a un punto de encuentro y he hecho un llamamiento a la unidad y a la generosidad de las organizaciones, yo también tendré que ser generoso en la negociación, para no visualizar una división en UGT que a mi juicio no es real. Si mi federación quería un candidato, aquí lo tiene e intentaré convencerles para que me apoyen en el Congreso Regional.

– Habla de ser generoso en la negociación. ¿Qué líneas rojas tiene, hasta dónde cedería?

– No soy mucho de líneas rojas, pero si puede haber un acuerdo entre las dos candidaturas, tiene que pasar por que yo siga ostentando la secretaría general. No porque yo lo diga sino porque encabezo un equipo de dirección que tiene el apoyo incondicional de la mayoría de la organización y que ha sido la que me ha pedido seguir al frente. Este proyecto puede seguir avanzando. Y me hace especial ilusión celebrar el 50 aniversario de UGT en La Rioja en 2027 siendo el secretario general.

– ¿Por qué deben votarle a usted los delegados en el Congreso del día 31 y no a Antoñanzas?

– Mi carta de presentación son los resultados, solo hay que ver cómo estaba el sindicato en 2017 y cómo se encuentra hoy en cuanto a afiliación y también en el plano económico y a nivel interno. Tenemos retos pendientes como la reducción de la jornada de trabajo, elevar el coste del despido porque ya conseguimos una sentencia pionera que nos reconoce el derecho a cobrar una mayor indemnización o lograr una ley de participación institucional que nos reconozca el papel de los sindicatos en la Constitución Española. Y hablando de La Rioja, hay que apostar por más recursos en formación para la prevención de riesgos laborales y por una verdadera política industrial.

– Reclaman una reducción de la jornada laboral porque, según sus palabras, «los trabajadores quieren trabajar menos y vivir mejor». Pero al mismo tiempo exige «un reparto de la riqueza» y que los beneficios millonarios de las empresas también lleguen a los trabajadores. ¿No existe ahí una contradicción?

– Sinceramente creo que no porque si queremos tener todos empleo en el futuro, la única fórmula es repartir el trabajo y para eso hay que reducir jornada. Las nuevas tecnologías lo permiten. Y cuando pedimos que se reparta la riqueza entre la clase trabajadora aumentando los salarios también es porque en épocas de crisis acudimos al rescate de empresas y sectores y ahora las dificultades las tienen otros. La subida del Salario Mínimo Interprofesional no ha destruido empleo, en contra de lo que aventuraban muchos, sino que ha generado más actividad que nunca y más gasto.

El sindicato «no está dividido»

– Y en un tejido empresarial como el riojano con predominio de pymes, ¿es viable reducir la jornada o puede ser contraproducente para ese negocio?

– En el marco de la negociación colectiva seguro que se puede conseguir adaptar esa jornada.

– ¿Están los sindicatos alineados con las necesidades de los trabajadores y de la sociedad?

– UGT está perfectamente alineado y por eso queremos reducir la jornada, incrementar los salarios y somos firmes defensores de la vivienda social en alquiler.

– Han firmado dos acuerdos de calado con un gobierno del PP como el Plan de Empleo y FP, y la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral. ¿Hay más sintonía de la que cabía esperar?

– Tengo que reconocer que estoy sorprendido porque el Gobierno riojano ha sido cercano a nuestras reivindicaciones. Es indudable que no compartimos algunas de sus políticas, como la fiscal, y también hemos discutido decisiones como las exenciones a las residencias de mayores que no cumplían las ratios. Pero también es cierto que el presidente Capellán nos ha escuchado y se lo agradezco.

– Acabemos hablando del Congreso del viernes. ¿Le da miedo que el sindicato UGT salga dividido de ese cónclave?

– No. Desde 2017 hemos sabido buscar puntos de encuentro y perdemos una oportunidad si no somos capaces de llegar a esa candidatura de consenso. Pero el sindicato no está dividido.