Impuesto ya pagado, buena iniciativa cutural y más limpieza, entre las llamadas del Teléfono del Lector de hoy Estos son los mensajes de nuestros lectores

La Rioja Lunes, 11 de agosto 2025, 08:09 Comenta Compartir

«El IBI ya lo teníamos pagado»

Se abre sección con una queja de un vecino de Navarrete sobre el pago del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles): «Ya lo teníamos pagado y nos mandan una carta diciéndonos hasta qué fecha es voluntario y que sino nos lo cobrarán con recargo», explica. Todo esta situación le lleva a reclamar una «solución, porque quien ha realizado el trámite de esas cartas a quienes ya lo tenemos pagado lo ha hecho mal».

Adelanto en el horario de los partidos

En la segunda llamada del día, un vecino de la capital logroñesa quiere agradecer que se haya «adelantado la hora de los partidos». Puntualiza que, «es un acierto total porque, de no haber sido así, los jugadores hubieran rendido mucho menos y quizás hubiesen tenido menos público viéndoles».

«Muy bonitos, pero que barran los caminos»

Esta vecina logroñesa llama para decir que «el parque San Miguel es muy bonito, tiene mucha zona verde, de juego para los niños e incluso para los más mayores y bares cerca. Además de contar con varias sendas por los que poder andar». Sin embargo, señala este último aspecto como un problema:«Los caminos que llevan al parque San Miguel, que están muy bien planteados y son muy bonitos, necesitan de alguien que los barra. Están llenos de hojas y ramas pequeñas que al andar resultan bastante incómodas, además de que a los animales, que hay muchos en la zona, se les pueden clavar en las patas». Ella se muestra comprensiva con esto, porque «es normal que alguna pueda caer de los árboles que hay», pero pide «más limpieza».

Mala gestión en el centro de salud

Un usuario del centro de salud de Cascajos recurre al Teléfono para mostrar su descontento con los trámites a la hora de la realización de pruebas. «Fui a una revisión del médico por problemas en el estómago y para descartar que fuera helicobacter me pidieron varios análisis. En vez de darme los botes requeridos en el momento me hicieron pedir otra cita para volver otro día», explica. Una situación que le resulta «incómoda» debido a que por sus «horarios de trabajo» no puede «andar yendo y viniendo como si tuviera todo el tiempo del mundo».

Mejor acondicionamiento

Una sugerencia recurrente en plena ola de calor es «que pongan chorritos de agua en los bares y comercios más turísticos». El llamante comenta que «no se puede pasear por Logroño con estas temperaturas, es necesario un alivio. Esto ya es una solución en muchas ciudades de España».

Buena iniciativa y oferta cultural

La sección finaliza con un agradecimiento a la nueva iniciativa de ocio y cultura en la calle Belchite de Logroño.«Da gusto pensar que podré ir al cine sin necesidad de coger el coche ni alejarme del centro», comenta. Además, asegura que «ver películas en la gran pantalla va a volver a ser un plan recurrente e improvisado». Ante esto, concluye diciendo que «seguro que tendrá buena acogida, porque he leído la oferta que está prevista y es bastante variada».

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla La falta de limpieza de grafitis en Logroño

Ampliar

Un lector nos escribe muy preocupado para preguntar: «¿Dónde está el servicio de limpieza de grafitis que tanto prometió el Ayuntamiento de Logroño?». Según el vecino de la capital riojana, en la avenida Salustiano Olózaga, desde la pasarela y los cines 7 Infantes hasta la rotonda en calle Portillejo, perdura «una serie de grafitis que ensucian la imagen de la ciudad».

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.