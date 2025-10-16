El Gobierno de La Rioja subvencionará la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social El BOR publica este jueves la Orden que establece las bases reguladoras de estas ayudas

Una persona sin hogar pernocta en un banco de la vieja estación de autobuses de la capital riojana.

El Gobierno de La Rioja va a subvencionar por primera vez la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social para facilitar su integración laboral. De estas ayudas podrán beneficiarse las empresas de inserción, así como las ordinarias que contraten a personas procedentes de itinerarios de inserción, siempre que los centros de trabajo se encuentren en el territorio de la Comunidad.

La Consejería de Educación y Empleo lo hará a través de empresas de inserción, como paso previo a su inclusión definitiva en la empresa ordinaria, así como facilitar la viabilidad y el desarrollo de la función social de estas empresas, según explica el Ejecutivo regional en una nota.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ha publicado este jueves la Orden por la que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas, cuya finalidad es apoyar la creación y mantenimiento de las empresas de inserción y que se establecen a través de cinco programas.

Los destinatarios finales de estas subvenciones son personas con especiales dificultades para su integración en el mercado de trabajo, que podrán estar desempleadas u ocupadas en empresas de inserción.

Las cuantías de las subvenciones que podrán otorgarse por la contratación en el mercado ordinario de trabajo de participantes en itinerarios de inserción asciende a 2.600 euros, que recibirán las empresas de inserción, por cada persona que resulte contratada por cuenta ajena en entidades privadas.

Las empresas y entidades privadas del mercado laboral ordinario recibirán una subvención de 2.600 euros por cada persona participante en un itinerario de inserción que contraten. Ambas ayudas se incrementarán en 500 euros cuando la persona incorporada al mercado laboral sea mujer y se reducirá proporcionalmente cuando el contrato sea inferior a 12 meses o a tiempo parcial, sin que pueda tener una duración inferior a 6 meses ni una jornada menor al 50% de la completa. También podrán incrementarse hasta 7.000 euros cuando la contratación sea de carácter indefinido y a jornada completa.