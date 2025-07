La Rioja más multicultural sabe convivir En las localidades de La Rioja donde el porcentaje de población extranjera supera el 30% no hay problemas de convivencia, al contrario, existe armonía, en gran medida gracias a la oferta laboral

Domingo, 20 de julio 2025

Tras el diluvio universal, los descendientes de Noé iniciaron la construcción de la Torre de Babel con el fin de alcanzar el cielo y sobrevivir a otra inmensa inundación. Yahveh, indignado por la rebeldía, hizo que los hombres hablasen diferentes idiomas, lo que provocó la confusión y el abandono de la obra.

En localidades riojanas como Autol y Pradejón parecen haber reconstruido con éxito aquel mito bíblico después de recibir durante décadas a inmigrantes atraídos por la oferta laboral. Primero la producción de champiñón y después industrias como el calzado, la conserva y la construcción han favorecido que Autol haya pasado en 25 años de 3.368 a más de 5.000 habitantes y Pradejón, de 2.964 a cerca de 4.000. En Autol el porcentaje de población extranjera es del 31%, mientras que en Pradejón, del 34%. Y no son los más altos. El más elevado es el de Torrecilla sobre Alesanco (41%), de 55 habitantes y de ellos 23 extranjeros (tres familias portuguesas), y le sigue Ausejo, con 38%. Los altos índices de inmigración no suponen un problema de convivencia en estos pueblos, como han achacado algunos sectores en Torre-Pacheco (Murcia). Allí, donde el 30% de sus 40.000 habitantes son foráneos, hace una semana un hombre sufrió una paliza por parte de un magrebí, lo que originó disturbios.

María Lasanta, doctora en Sociología y profesora de la Universidad de La Rioja que acaba de obtener el IX Premio Jaime Brunet por su tesis 'Discurso ofensivo y discurso de odio de los partidos europeos de la derecha radical', considera importante poner el acento en las variables conceptuales y tener en cuenta que en toda convivencia puede haber problemas puntuales. «Muchas veces no consiste en cuánta inmigración hay en un municipio sino lo que la rodea. Gran parte de los conflictos se dan por personas de fuera del pueblo y hay gente que aprovecha para seguir una agenda ideológica, cuando podría haber sucedido en cualquier otro lugar», expone María Lasanta.

Tampoco hay que negar que puede haber problemas de integración, si bien la oferta laboral favorece la convivencia. «Muchas veces la ultraderecha enarbola la supuesta problemática de que los inmigrantes provocan la inestabilidad laboral de la población autóctona, lo que genera un discurso de odio», advierte Lasanta, y añade que, aunque no se produzcan delitos, puede existir sensación de inseguridad. «No podemos simplificar un fenómeno tan complejo como la inmigración. Y no hay que generalizar. Los migrantes también pueden ser alemanes, pero se racializa, se crea un discurso islamófobo y a veces los causantes de los problemas ni son extranjeros», subraya.

Sucedió en Mocejón (Toledo) cuando un niño de 11 años fue asesinado por un joven español con problemas mentales pero, a nivel popular y en redes sociales, se achacó el crimen a magrebíes. Algo parecido ha sucedido en Torre-Pacheco, donde se apuntó como agresores a magrebíes de la localidad y, de momento, el único detenido residía en Campo de Cartagena. En La Rioja, y así lo atestiguan vecinos de diferentes nacionalidades de Autol y Pradejón, la convivencia es buena. No obstante, Lasanta no se atreve a hacer una valoración, por desconocimiento científico. «Tendría que analizarlo. Si no hay estudios, habría que hacerlos. Sería interesante saber qué problemas hay porque a veces tampoco los causa la inmigración», opina Lasanta.

