Descubierto un retablo renacentista oculto en la ermita de San Román de Clavijo En la restauración del templo también han aparecido pinturas en la pared que, de momento, no se pueden recuperar

Diego Marín A. Logroño Miércoles, 30 de julio 2025, 07:28 Comenta Compartir

Un retablo renacentista detrás de un retablo barroco. Eso se han encontrado en la ermita de San Román en Clavijo al realizar la primera fase de las obras de restauración, que en principio iban a ser para arreglar el tejado. «Al encargar el proyecto a un arquitecto me advirtió de que corría más peligro el retablo. Las restauradoras nos señalaron que tiene mucho valor por las columnas salomónicas, con uvas policromadas de color uva, algo único en La Rioja, porque suelen ser doradas», cuenta Pedro Muro, alcalde de Clavijo.

Sucedió que, al retirar el retablo para proceder a su rehabilitación, los restauradores se encontraron con otro tapado por este. «Cuando estábamos desmontando el retablo vimos que había algo detrás, otro retablo, que es algo muy raro en una ermita tan pequeña. Todas las pruebas apuntan a que sea del siglo XVI, por los yesos, las columnas y porque delante el retablo es barroco, pero no lo podemos asegurar todavía», expone la arquitecta Ana Giménez.

«Cuando estábamos desmontando el retablo vimos que había algo detrás, otro retablo, que es algo muy raro en una ermita tan pequeña» Ana Giménez Arquitecta

«No había constancia de nada ni nadie en el pueblo se acordaba de esto. No se podía ver. Me llamaron porque había aparecido algo y pensaba, como al lado está el cementerio, que podría ser un enterramiento, pero no», recuerda Pedro Muro. «No se veía absolutamente nada», confirma la arquitecta. El descubrimiento ha provocado que la obra se divida en tres fases porque ahora hay más trabajo que hacer: primero se eliminarán las humedades de las paredes, donde se han detectado algunas pinturas que, de momento, no se pueden recuperar; después, se arreglará el tejado y, finalmente, se reconstruirán los retablos, actualmente en tratamiento por carcoma.

«No había constancia de nada ni nadie en el pueblo se acordaba de esto. No se podía ver. Me llamarony pensaba que podía ser un enterramiento» Pedro Muro Alcalde de Clavijo

«La ermita, arquitectónicamente, es muy sencilla, pero el retablo es de alta calidad artística», destaca Ana Giménez, quien subraya que, al desmontar el retablo que estaba a la vista, el ebanista alabó el acabado de la talla. La idea del Ayuntamiento de Clavijo es montar los dos retablos para que se puedan contemplar, sin que uno tape al otro, como hasta ahora. «Seguramente en un principio se hizo uno sencillo y, cuando tuvieron más dinero, se talló el de madera», imagina Pedro Muro.

Ampliar La ermita de San Román se encuentra junto al cementerio. Juan Marín

«Decidimos no tocar»

La ermita de San Román es un templo sencillo y discreto, más antiguo que el propio cementerio adosado, que apenas se usa el día de Todos los Santos y en la perdida festividad del Patrocinio de San José, que ya se piensa en recuperar. Es un templo de gran valor sentimental para Clavijo, aunque los descubrimientos han aumentado la relevancia de su calidad artística, se ha revalorizado, aunque no todo se pueda recuperar ahora.

«Cuando intervenimos en el patrimonio queremos ser muy respetuosos. Habíamos decidido picar y colocar morteros para evacuar humedades. Y, al intervenir, observamos pinturas, por lo que decidimos no tocar por falta de presupuesto para que los restauradores de dentro de 50 años lo puedan hacer», reconoce Ana Giménez.

Temas

Clavijo