El futuro da muchas vueltas

Martes, 19 de agosto 2025

En el pasado las inversiones eran tangibles y sólidas, indudables. En 1976, por poner un ejemplo, llegó la Zanussi, construyó una factoría gigantesca en Fuenmayor y contrató de golpe a 500 personas. De aquella fábrica pronto empezaron salir congeladores y frigoríficos de todos los tamaños. Eran aparatos visibles, corpóreos, ciertos.

En la nueva economía, sin embargo, todo discurre de manera fantasmal, casi cuántica. El 23 de mayo de 2023, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Gobierno de La Rioja, entonces presidido por Concha Andreu, firmaron el convenio para la puesta en marcha del Centro de Inteligencia de la Nueva Economía de la Lengua. Entonces se anunció que la financiación total del proyecto iba a ser de 44,67 millones de euros, casi la mitad (20,80) financiados con fondos Next Generation de la UE y el resto, a cargo de la comunidad autónoma. Se concretaba de esta manera un anuncio que el propio Pedro Sánchez realizó en diciembre de 2022, durante una visita al monasterio de Yuso.

¿Pero cuál iba a ser la labor de ese centro? «Tiene como finalidad –se dijo entonces– ubicar la lengua española en el centro del desarrollo tecnológico y digital e impulsar proyectos transformadores basados en el español». Entre sus planes figuraba la creación de «un corpus lingüístico (un gran almacén conjunto de datos orales y escritos estructurados en español) que posibilite el buen funcionamiento y competitividad de las aplicaciones tecnológicas desarrolladas en nuestra lengua».

Los electrodomésticos de la Zanussi eran más comprensibles, pero qué se le va a hacer. El futuro habita en las nubes y en ese vaporoso lugar hay que buscar el nuevo maná. Lo que no sabíamos entonces es que el futuro iba dar tantas vueltas. Aquel PERTE trajo también dos iniciativas que sí han cobrado cuerpo: Dialnet Global y el Observatorio del Español. Al centro de datos, sin embargo, le esperaba aún una larga y confusa tramitación.

El cambio en el Gobierno de la región trajo consigo una «reformulación del proyecto» con cambios muy relevantes, que tuvieron que ser pactados con José Luis Escrivá, entonces ministro de Transformación Digital. En 2022, la presidenta Andreu había anunciado que la sede del centro se ubicaría en el viejo edificio de Corazonistas, a cuatro pasos de la UR. Sin embargo, con la llegada del PP al poder se decidió cambiar la ubicación. En primer lugar (diciembre de 2023) se dijo que se instalaría en un edificio de nueva construcción que se iba a acometer el campus de la Universidad. Finalmente, en abril de 2025, el presidente Capellán aseguró que el emplazamiento definitivo del centro de datos sería en una parcela de 13.000 metros cuadrados del recinto ferial de Albelda, en donde se ambiciona construir un parque tecnológico. «Este centro –recalcó Capellán– trabajará con el español oral como materia prima para nutrir a la inteligencia artificial».

También se modificó el presupuesto: la licitación del complejo costaría 14,5 millones, sufragados con fondos europeos..., siempre y cuando se finalizase en junio de 2026. El contratiempo en la licitación puede comprometer ahora tanto esa fecha como la inversión prevista, al parecer insuficiente para atraer empresas dispuestas a sufragar un superordenador y los programas informáticos requeridos. El futuro está dando demasiadas vueltas.

