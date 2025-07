El castor, una especie invasora que no lo es El animal, mamífero nocturno y buen buceador, se extinguió en el siglo XIX, fue reintroducido en 2003 de forma ilegal en Navarra y ha alcanzado ya el Alto Iregua

El castor es un animal que había desaparecido de la Península Ibérica pero en 2003 se introdujo de forma ilegal en Navarra. Durante dos décadas se ha expandido y remontado el río Ebro, adentrándose en afluentes como el Iregua y el Najerilla. El fotógrafo Fernando Evangelio los ha captado a la altura de Torrecilla en Cameros, después de que hace ya más de un lustro que se empezaran a ver sus rastros en Logroño. «Detecté una familia de tres miembros, aunque creo que son cuatro. Los martes y viernes, que no hay pescadores, son más fáciles de fotografiar», explica Fernando Evangelio.

El castor Originario de Canadá y EE UU, se puede encontrar en otras partes del mundo como en Europa o la Tierra de Fuego (Chile) Hasta 70 cms de alto Patas con cinco dedos cubiertos con una membrana que les permite nadar con facilidad 30 kg 30 cms Herbívoro Escamas de forma hexagonal Su pelaje lo protege de las bajas temperaturas Es monógamo. Tienen entre 4 y 6 crías en cada embarazo Logroño en la rioja Villamediana Alberite Iregua Albelda Nalda Viguera Torrecilla en Cameros Aunque el castor apareció en La Rioja sobre el 2010, actualmente se ha extendido por prácticamente todos los ríos, sobre todo en las desembocaduras del Ebro remontando el Iregua. Ahora la presencia de esta especie se hace notar en el entorno de Torrecilla en Cameros.

Son animales nocturnos y buceadores, así que para 'cazarlos' en imagen hay que ser paciente, tener un buen escondite y mejor zoom. «Suelen salir al caer el sol y, si detectan presencia humana, avisan a los demás con coletazos, se sumergen y desaparecen», cuenta Evangelio. Los primeros castores que captó fue en la balsa de Viana pero tiene constancia de su presencia en Villanueva de Cameros, Mansilla de la Sierra y, en Logroño, en Isla. «Un experto de Tragsa me contó que son muy territoriales, marcan unos 3 kilómetros con olor y son bastante agresivos entre ellos. Aquí no tienen depredador», cuenta Evangelio. Hay quien piensa que es un especie invasora, pero en realidad no lo es, estaba presente en este mismo territorio hasta el 1850, según estima la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos.

«La presión humana por su piel y el castóreo (secreción glandular usada en varias industrias) provocó su extinción», explica David Ijalba, presidente de la Asociación de Ambientólogos de La Rioja (Adalar). Actualmente se estima que puede haber 465 ejemplares y la Unión Europea la considera una especie nativa. De hecho, en España el castor forma parte del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Castores captados en el río Iregua, en Torrecilla en Cameros. Fernando Evangelio

Su presencia se aprecia en los troncos de los árboles roídos y abatidos. «Esta especie es una grandísima ingeniera de ecosistemas, por lo que su presencia genera grandes cambios en las riberas, y con ello afecciones. Su labor de arquitectura ambiental cambia las dinámicas fluviales, la estructura y la morfología de los ríos y, con ello, influye de una manera u otra en las poblaciones de las especies que habitan los ecosistemas», expone David Ijalba, para quien es pronto poder juzgar su incidencia en la biodiversidad y los ecosistemas.

«Los diques y estanques que forman provocan una disminución de la velocidad del agua, lo que puede favorecer a unas especies y perjudicar a otras», describe Ijalba. El presidente de Adalar defiende que las «obras de ingeniería» de los castores no tienen que suponer mayor repercusión para los ríos y riberas, es más, «tienden a evitar la erosión y aumentar la retención del agua, por lo que puede limitar los efectos de las riadas, incluso a controlar las inundaciones», aunque se altera la sedimentación, lo que podría provocar cambios aguas abajo. «Habría que estudiar cada caso concreto», apunta Ijalba.

El Gobierno de La Rioja, que no ha ofrecido datos sobre el tema a este periódico, realizó un programa piloto de control de la especie por el que se capturó en 2008 tres ejemplares en Calahorra, trasladados a un centro de conservación de Lérida. Ijalba apuesta por estudiar la especie antes de decidir sobre su control. Lo que sí cree es que una reintroducción como esta no se puede hacer de forma aleatoria y sin aval científico.

