Excluidos dentro de la inclusión

Una exclusión dentro de la inclusión. Así considera Elena Gal, madre de Marcos, un niño con discapacidad, los campus organizados por el Ayuntamiento de Logroño para este verano. Las AMPAs de los centros de educación especial Marqués de Vallejo y Los Ángeles critican que no les ha consultado para organizar el campamento deportivo 'Mini Héroes' anunciado este año con la novedad de ser inclusivo. «Este verano habrá plazas disponibles para niños y niñas con discapacidad», anunció Logroño Deporte, que en un principio especificaba que los participantes deberían tener un grado máximo del 49% y ser autónomos. La semana pasada fue eliminado ese límite de discapacidad y se estableció que «el personal técnico se pondrá en contacto con cada una de las familias y solicitará más información».

El campus se celebrará en Las Norias y anuncia «actividades lúdicas, deportivas y plásticas como son: las pistas de tenis, de pádel, el frontón, el rocódromo, el césped, la polipista de arena, las jaimas y la piscina». Logroño Deporte también detalla que «las personas participantes se dividirán, como norma general, en grupos con una ratio de un monitor cada diez niños, supervisados además por personal con experiencia en el mundo de la discapacidad para procurar una experiencia enriquecedora para todos».

«Han quitado el grado de discapacidad pero, si yo apunto a mi hija, no puede hacer escalada ni jugar a pádel o tenis, así que ¿qué inclusión es esa?», expone Jeru Martínez, vicepresidenta del AMPA de Los Ángeles y madre de Daniela, niña con un 99% de discapacidad. «Tienen que hablar con las familias, contactar y hablar con las AMPAs porque no cuentan con los que tenemos esa necesidad especial. Han cambiado el cartel pero nos siguen echando atrás, no es inclusivo», advierte Jeru Martínez.

«Ya está bien de que echen para atrás a nuestros hijos y nos hagan de menos. Que nos incluyan a todos» Jeru Martínez AMPA CEE Los Ángeles

Para Silvia Díez, vocal del AMPA del CEE Marqués de Vallejo, «cuando hacen una actividad deberían incluir a todos, Logroño Deporte no tiene inclusividad, para ser un campamento inclusivo debe ser al 100%». «Reclamamos que todos los niños tengan derecho a todas las actividades del Ayuntamiento, ya está bien de que echen para atrás a nuestros hijos y nos hagan de menos. Pedimos que nos incluyan a todos, no solo a los que ellos quieran», declara Jeru Martínez.

Las AMPAs se quejan de que, al margen de los campamentos que el Gobierno de La Rioja propicia en julio en los propios colegios, no hay actividades inclusivas en La Rioja durante el verano. «Nuestros hijos tienen derecho a ir, aunque se necesite el doble de personal de apoyo porque, si no, no es inclusivo», subraya Martínez. La misma sensación tiene Rubén Navarro, padre de Gabriel, quien cree, «aunque nuestros hijos precisan de más apoyo, tienen el mismo derecho a disfrutar y los padres, a descansar».

«Es la primera vez que se hace un campamento inclusivo, y si ya nos critican, tenemos un problema» Francisco Iglesias Concejal de Administración Pública

El grado límite de discapacidad eliminado suponía una injusticia en casos como el de Iker, con un 84% pero autónomo, así que no cumplía los requisitos de inscripción. Ahora la misma se condiciona a presentar un certificado oficial de discapacidad y se indica que «el personal técnico de Logroño Deporte solicitará más información para corroborar las condiciones particulares del menor inscrito, por lo que la confirmación definitiva de la plaza se comunicará expresamente a las familias». Pedro Álvarez, padre de Iker, lamenta lo sucedido: «Es muy triste pero, aunque la rutina es importante para todos, para estos niños todavía más. Cuando llegan las vacaciones de verano, sin esa rutina, a muchos de ellos les dan brotes, ataques de ansiedad».

«Es una oportunidad que no había»

Francisco Iglesias, concejal de Administración Pública, asegura que las AMPAs no se han puesto en contacto con el Consistorio, que se ha consultado al CERMI y que «es la primera vez en esta ciudad que se hace un campamento inclusivo, y si ya nos critican, tenemos un problema». Por tanto, aclara Iglesias, «no justifico nada ni pido perdón a nadie». El concejal aclara que la actividad no es reglada y que la limitación de la discapacidad al 49% «fue un borrador que se publicó por error y se retiró a las 2 horas, no es que hayamos rectificado».

«Esto no es una idea feliz, se han seguido determinados parámetros. Todo es adaptable, ya que una actividad no es igual para los niños de 6 años que para los de 12», explica Iglesias. El edil informa de que ya hay inscritos con discapacidad y que se realizará una visita a las instalaciones para que las familias puedan valorar. «Es una oportunidad que no había. Habrá errores, y serán corregidos, y aciertos. Los prejuicios se pueden solucionar», añade.

