Las bicicletas 'customizadas' conquistan Logroño La cuarta edición del evento 'Air of the River' reúne a una cuarentena de ciclistas con sus personalizados vehículos de dos ruedas estilo 'chopper', 'cruiser', 'fixie' y retro

Diego Marín A. Logroño Domingo, 12 de octubre 2025, 17:16 | Actualizado 18:31h. Comenta Compartir

Una cuarentena de singulares bicicletas circularon en la mañana de este sábado por Logroño y la Vía Romana del Iregua. El encuentro 'Air of the River' atrajo a ciclistas urbanos de todas partes de España con sus llamativas bicicletas personalizadas, muchas de fabricación propia, de estilo 'chopper', 'cruiser', 'fixie' y retro. La marcha partió del Camping de Logroño, recorrió los parques del Ebro, La Ribera y del Iregua y remontó el río por la Vía Romana creando un llamativo pelotón de bicicletas estrafalarias, elegantes, rockeras y surferas.

Diego Ochoa, organizador del evento, señala que es la cuarta edición de esta ruta popular en Logroño. «La condición para participar es tener una bici 'custom' y disfrutar del día, nada más. Queremos juntarnos gente de toda España, incluso de Francia, y disfrutar de una jornada con bicicletas diferentes. No todo es 'mountain bike' y ciclismo en ruta, hay otra forma de andar en bici», defiende Diego Ochoa. Las bicicletas personalizadas son vehículos de paseo, a menudo de estilo playero, para disfrutar del pedaleo y del paisaje. «Esto, al final, es una cultura que lleva mogollón de años, esto nació en los 70 en EE UU», cuenta Diego Ochoa.

La mayoría de estas bicicletas están construidas artesanalmente por su propietario o por encargo, aunque también las hay ya que se venden en serie. «Normalmente se construyen a mano porque se trata de hacerla durante el invierno y disfrutar de ella en verano, viajar a lugares que organicen rutas», expone Ochoa. Así, a la cita vinieron ciclistas de Madrid, Barcelona, Murcia, Alicante, Vitoria… y también franceses. En las ciudades de costa son más habituales este tipo de bicicletas que, por la posición del piloto, que se asemeja a la de una moto, son más propicias para el terreno llano. De hecho, durante la ruta, en las breves y empinadas cuestas que se encontraron los participantes, muchos tuvieron que echar pie a tierra. Y es que la mayoría de las bicis 'custom' son de piñón fijo, sin cambios. «En los lugares costeros siempre hay más bicicletas de este tipo. En Logroño, por ejemplo, no te ayuda mucho porque hay cuestas y no hay una cultura de este tipo», piensa el organizador de 'Air of the River'.

Diferentes participantes en 'Air of the River' con sus bicicletas personalizadas. D.M.A.

Hay bicicletas 'customizadas' que son verdaderas obras de arte, una expresión de quien las conduce, su un 'alter ego' con ruedas. Y no son tan caras como pudiera parecer a simple vista. «Las bicicletas nunca son caras de mantener, aunque si quieres tener una curiosa…», advierte Hernández. Esto provoca que muchos componentes, si no reciclados, sean fabricados expresamente para una única bicicleta. «Aquí hay bicis únicas y otras comerciales, todas de calidad media alta», advierte Hernández. Y como todo mercado, este también evoluciona. Ya existen bicicletas personalizadas con marchas e, incluso, asemajándose a las motocicletas, bujes con desarrollos internos. Incluso motores eléctricos. Así que… ¿Pueden ser consideradas las bicicletas 'customizadas' la versión ecologista de los moteros?: «Más bien, una versión pobre de los motoristas», bromea Ángel Hernández.

