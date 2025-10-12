Avances que transforman el signo de las vacunas

Virginia Ducrós Sáenz Domingo, 12 de octubre 2025, 09:34 | Actualizado 10:29h. Comenta Compartir

El covid no solo marcó un antes y un después en muchos aspectos de la vida cotidiana, sino también en otros ámbitos, incluido el científico. La búsqueda, entonces, de una vacuna y su obtención positiva en un tiempo récord fue todo un logro. Y desde entonces ha cambiado la manera de concebir campos como la inmunoterapia, las vacunas ARN o las vacunas peptídicas (nueva generación).

Se avanza a pasos agigantados y se trabaja en escenarios que hasta no hace mucho parecían imposibles. «Las vacunas siempre las pensamos como preventivas, para evitar infecciones, pero también hay nuevas terapias celulares para tratar tumores», constata Carmen Álvarez, doctora en Bioquímica y Biología Molecular, experta en Inmunología y directora del título propio en Investigación en Inmunoterapia y Vacunas de Nueva Generación de UNIR. Álvarez recuerda que «las vacunas para el covid, que eran de ARN, pudieron utilizarse rápidamente porque ya se estaban usando para tumores. Por ello, las farmacéuticas pudieron adaptarlas a gran velocidad».

Esa rapidez facilita poder seguir desarrollando la tecnología con el objetivo de conseguir una mayor expansión y costes menores. «No hay que olvidar que muchas de estas inmunoterapias son costosas, desde el punto de vista económico, por lo que solo llegas a los países que tienen suficiente cobertura sanitaria, pero no a los del tercer mundo, a donde sí llegarían estas nuevas vacunas». Porque «una de las cosas que aprendimos en pandemia es que no vale que solo nos curemos o nos protejamos nosotros, sino que hay que proteger a todos. De ahí que se precisen terapias más baratas».

«Estamos en la era de la genética y una de las grandes batallas es curar enfermedades genéticas; muchas son inmunes» Carmen Álvarez Directora Máster Investigación en Inmunoterapia de UNIR

Explica que las nuevas vacunas, aparte de utilizar distintas tecnologías, plataformas y materiales novedosos, como los nanomateriales, sirven para prevenir. No obstante, estamos en la era de la genética «y una de las grandes batallas es curar enfermedades genéticas. Muchas de ellas obedecen a enfermedades inmunes ante las que podemos dirigir vacunas personalizadas». Pone el ejemplo del cáncer de mama, contra el que sí existen fármacos ante marcadores tumorales, pero no para aquellos que no tienen ninguno, frente al que «sí podemos dirigir vacunas personalizadas, aunque su coste es mayor –fabricación y tiempo–». Más asequibles, plazos más cortos, fabricación a gran escala, menor toxicidad y costes son los aspectos cruciales. Y a ello puede contribuir la inteligencia artificial, «que puede dirigir cómo programar la vacuna para un antígeno en concreto (epítopo) de manera más eficiente. Al poder analizar de manera masiva datos, a través de algoritmos matemáticos, te ayuda a acotar para que vayas a lo seguro».

