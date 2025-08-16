Aceite esencial de lavanda para cosmética con sello riojano

Un tractor en el momento de realizar la cosecha de lavanda en el término de Ordoyo, en Quel, con el sol saliendo en el horizonte.

Sanda Sainz Sábado, 16 de agosto 2025, 08:26 Comenta Compartir

Esta semana ha comenzado la cosecha de lavanda en 21 hectáreas del término de Ordoyo, en Quel. En 2024 se hizo una prueba con una máquina alquilada para destilar in situ. Esta vez se dispone de maquinaria de destilación propia, adquirida por la empresa Aromáticas Finca Ordoyo que gestiona este cultivo, con Chema Ayensa (San Adrián) y Enrique Extremiana (Calahorra) al frente.

La primeras plantas de lavanda se pusieron en 2020. En ese momento hubo problemas de arraigo y en 2021 y 2022 tuvieron mejores condiciones y ganaron experiencia hasta llegar a día de hoy en plena producción. En 2023 comenzaron a recoger algo y el año pasado supuso un punto de inflexión.

Se corta con la planta en verde y se carga a remolques que van directamente a la instalación de destilado. De la caldera se saca el vapor por una chimenea a la torre de enfriado y allí se envasa en garrafas el aceite esencial. La mayor parte se dirige a la industria cosmética, en envases a granel, pero este año se prevé destinar una pequeña cantidad a una línea de comercialización propia para vender en la zona de La Rioja Oriental. Este aceite esencial sirve para perfumes para personas o textil y también para la elaboración de jabones, según explica Carlos Alcolea, de Ingeniería Carna, encargada de la asesoría técnica tanto de campo como industria y solicitud de ayudas.

Detalle de las plantas de lavanda en La Rioja Baja. Justo Rodríguez Francisco y Eloy Fraile, primos encargados de cosechar el cultivo. Justo Rodríguez 1 /

La aventura comenzó en 2020 a través de ayudas de Agricultura del Gobierno de La Rioja para campos demostrativos. Una vez dominado este cultivo, en 2024 se presentaron a las subvenciones de proyectos emblemáticos.

Se prevé obtener unos 60 kilos de esencia por hectárea. La planta se pone en invierno, es muy dura y una vez que ha crecido y se han solventado los problemas de las malas hierbas y al segundo año invade toda la línea de cultivo, resulta muy fácil de llevar y continuará así unos trece o quince años. Es como una mata, se corta al cosechar y al año siguiente vuelve a crecer. Hacen dos laboreos (febrero y mayo aproximadamente).

Lo más complicado fue, en la fase de implantación, el control de las malas hierbas. Luego no requiere terrenos exigentes y va muy bien en secano y regadío. Ahora hay más explotaciones interesadas en poner alguna pequeña cantidad, para realizar la destilación a través de Aromáticas Ordoyo. Además, este año se han iniciado las visitas guiadas a la finca mezcladas con el barrio de las bodegas y catas.

Temas

Quel

Comenta Reporta un error