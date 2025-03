Gazi Khalidov comienza la cuenta atrás

Ser campeón de España. Es el reto que se ha marcado Gazi Khalidov después de diez meses viviendo entre el amor y el odio al ... boxeo. El púgil asentado en La Rioja peleará mañana en Fuenmayor (19.00 horas, frontón) en el que es su primer combate profesional. Acostumbrado a proyectos ambiciosos, Khalidov piensa en lograr la corona nacional en cuatro combates y, de esta forma, romper el récord que posee Poli Díaz, que logró el primero de sus cetros en tan solo cinco combates.

«Ahora mismo no quiero saber nada de boxeo. No sé si quiero seguir boxeando o qué voy a hacer. Estoy en un plan que no quiero ver ni una sala de boxeo, ni unos guantes, ni unas botas, ni nada»... «El sábado -mañana- tengo una prueba más en mi camino y tengo muchas ganas de que llegue, porque es ante mi gente. He trabajado mucho en los últimos meses y ahora es el momento de demostrar la carga de entrenamientos que llevo detrás» .

Entre ambas reflexiones ha pasado menos de un año. Exactamente 291 días. Y entre ambas Khalidov ha vivido un profundo periodo de reflexión en el que ha pasado de la decepción más absoluta, no ir a los Juegos de París, a pensar en los cuadriláteros profesionales y volver a ilusionarse por ajustarse los guantes.

El púgil se marca una hoja de ruta que le llevaría a ser campeón de España en su cuarto combate profesional

El púgil de origen daguestano ya volvió al ring el pasado mes de febrero, en el BOXAM que se disputó en La Nucía. Khalidov protagonizó un notable concurso que cerró con la medalla de plata en categoría de -86 kilogramos. Cayó en la final ante el ucraniano Zanylo Zhasan por ajustado 10-9. En aquella cita cruzó guantes con adversarios como Gia Mitagvaria Temirlan Mukatayev, campeón asiático Sub'22, y el inglés Teagn Stott. El sábado se medirá al nicaragüense Ramiro Blanco. «Es de la misma edad que Gazi -30 años- pero con más de 60 combates profesionales en sus puños. En ese montón de cruces solo ha perdido una vez antes del límite. Y eso le sucedió hace mucho, antes de empezar su carrera en Europa», explica su entrenador, José Ignacio Barruetabeña, Barru.

No es la primera incursión de Khalidov en el mundo profesional, ya que probó en él hace dos años, pero en aquel momento su objetivo estaba centrado en los Juegos de París y, además, acababa de colgarse la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo del 2023. El boxeo aficionado era en aquel momento atractivo, pero su eliminación en el preolímpico fue un golpe que le mandó a la lona. «Por fortuna, podemos pelear en los dos campos, pero ahora toca el momento de progresar en el profesionalismo», explicaba Barru a la agencia Europa Press.

«Vamos a ir poco a poco», explica, pero con una idea muy ambiciosa. «En el segundo combate no podíamos pensar en un campeón europeo, pero hemos apostado por un rival de calidad, caso de Blanco, al que nadie ha tirado en 29 combates», describe. Comienza la cuenta atrás.

Este nuevo camino tiene paradas ya fijadas. Primero, la cita en Fuenmayor de este sábado. A ésta le seguirá una segunda, tercera para Khalidov como profesional en Logroño que se celebrará el 3 de mayo. En los últimos días de junio o primeros de julio, el púgil daguestano volverá a subirse al cuadrilátero en La Rioja para mantener el tono y las distancias propias de las doce cuerdas. Y en septiembre, en fechas próximas a las fiestas de San Mateo, Khalidov afrontará la cita en la que se jugará el título de España y que también tendrá como sede Logroño.