Pelota Zabala apuesta por material rápido en su estreno en el Manomanista Justo Rodriguez El riojano ha elegido «las dos pelotas más vivas» para su eliminatoria contra Etxeberria ELOY MADORRÁN Logroño Jueves, 11 abril 2019, 13:11

El riojano Javier Zabala y el navarro Peio Etxeberria han elegido esta mañana las cuatro pelotas con las que disputarán este domingo en el Adarraga la previa del Manomanista de Primera. Zabala, que acaba de debutar y afronta su primer partido en un torneo mayor, espera «un partido muy complicado porque el rival anda con mucha confianza». «Yo estoy concentrado al máximo y a tope para el domingo«, ha confirmado el delantero.

Enfrente estará Peio Etxeberria, que reconoce que el logroñés «tiene más poder» y por eso realizará «un juego rápido» para evitar que Zabala le tenga «muy lejos del frontis». El delantero navarro no le da mucha importancia al hecho de que el partido se juegue en el Adarraga. «Al final jugamos donde nos mandan y no me fijo mucho en eso», ha reconocido.

Zabala ha apostado por separar dos cueros de más salida para aprovechar la potencia de su pegada. Los cueros seleccionados por el riojanos pesan 105, 1 y 104.8 gramos. «He cogido las dos pelotas más vivas», ha confirmado el riojano.

Por su parte, Etexeberria ha optado por dos pelotas más quedas, con menos salida de frontis para que el riojano no le castigue. Los dos cueros pesan 105,8 y 104,7 gramos.

El festival en el que se enfrentarán Zabala y Etxeberria en el estelar se disputará en el frontón Javier Adarraga este domingo (17.00 horas) y arrancará con un partido de parejas, Ezkurdia-Ladis Galarza contra Jaka-Rezusta, y concluirá con la previa del Manomanista de Promoción en la que el zaguero de San Asensio Pedro Ruiz se medirá a Ugalde.