Gazi Khalidov quiere el cinturón de campeón

El púgil aspirante al título nacional, Gazi Khalidov, practica con su entrenador, José Ignacio Barruetabeña, sobre el ring del K.O Warrior Club en Logroño.

Marta Hermosilla Garrido Jueves, 16 de octubre 2025, 07:48 Comenta Compartir

Logroño está a punto de escribir una nueva página en la historia del boxeo nacional. El próximo sábado 25 de octubre, el polideportivo de Las Gaunas será el epicentro de una jornada que promete emociones fuertes: seis combates, cinco de ellos profesionales y uno amateur, con representación local en todos ellos bajo el paraguas del K.O Warrior Boxing Club. Pero el gran foco de atención recaerá sobre Gazi Khalidov, el boxeador de Barru Box Logroño, que disputará el campeonato de España del peso Semipesado, un título que podría quedarse, por primera vez, en manos riojanas.

La cita tiene un valor simbólico y deportivo enorme ya que el boxeador fue designado aspirante por el Comité del Boxeo Profesional Español (CBPE) el pasado junio, tras reconocer su «excelencia dentro del boxeo olímpico». A pesar de contar con poca experiencia en combates profesionales, su trayectoria internacional y su desempeño en mundiales y olimpiadas han sido argumentos de peso para que el comité le otorgara una oportunidad que espera revalidar la semana próxima.

A pocos días del gran combate, Gazi afronta con serenidad e ilusión su primer título profesional. «Entrenando con muchísima ilusión en estas nuevas instalaciones, con muchas ganas de afrontar mi primer título profesional», confiesa el púgil, que se prepara intensamente en el nuevo gimnasio del club. «Me siento muy bien, estoy bien preparado, he hecho mi trabajo como siempre, entreno al máximo, doy el 100% cada día y con muchas ganas de que llegue el día y poder demostrar todo mi trabajo en el ring», afirma.

El rival no será fácil ya que deberá superar a Fernando Heredia, un boxeador mallorquín con una amplia trayectoria en deportes de combate. «Es un chico con bastante experiencia y fuerte aunque en el ring solo hay un ganador y vamos a por la victoria. Hemos hecho bien los deberes estos meses y vamos a hablar en el cuadrilátero, como dicen, porque no me gusta hablar mucho fuera de él», añade el púgil riojano, consciente del reto que tiene por delante.

Será un duelo de contrastes, tal y como explica su entrenador, José Ignacio Barruetabeña, ya que mientras «Gazi destaca por su juventud, sabiduría y las ganas de hacerse con su primer título; su rival está ya pensando en que éste va a ser su último barco, entonces viene a por todas».

El camino hacia el combate no solo pasa por el entrenamiento, sino también por el exigente proceso de preparación física y control de peso. «Cada campeonato tiene sus prepesajes y el peso oficial el día anterior. Hemos tenido que hacer pequeños ajustes, pero estamos bien, en el peso y preparados. He tenido que bajar cinco o seis kilos, pero no me ha costado, lo he hecho con tiempo y con disciplina», explica.

La velada, además, tendrá un componente emocional muy especial para el púgil, que quiere convertirse en profeta en su tierra. Por primera vez, Logroño será sede de un campeonato nacional de boxeo profesional, y con representación local en todos los combates. «Nunca habíamos pensado hacer cinco combates profesionales aquí y reunir a todos los boxeadores de Logroño en una misma velada, es algo impresionante», destaca Gazi con orgullo. «Y sobre todo, traer el título de España a casa, disfrutarlo ante mi gente, ante nuestro público… es un sueño. Vamos a por todas y vamos a dejarlo aquí, en Logroño, sí o sí», sentencia.

Le acompañarán en el ring y le animarán fuera de él sus compañeros Ricardo Pérez Mateo, Chimo Eddine, Annuar El Ochchi y Germán Fernández. La noche del 25 de octubre promete quedarse grabada en los anales de la historia del boxeo riojano: cinco combates profesionales y un campeón potencial que podría escribir con letras doradas el nombre de Logroño en el boxeo nacional.

Temas

Boxeo

Logroño

Reporta un error