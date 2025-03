El Náxara ya es equipo de 'play off'

Marta Hermosilla Garrido Jueves, 13 de marzo 2025, 08:25 Comenta Compartir

Pase lo que pase al final de la fase regular de Tercera División el Náxara tendrá reservado un lugar dentro del 'play off'. El conjunto blanquiazul se ha convertido así en el primer equipo de la categoría riojana en clasificarse matemáticamente para la promoción a Segunda Federación cuando aún restan nueve jornadas por disputarse. De esta manera, el líder rompe un nuevo récord aunque su objetivo principal siga siendo hacerse con la plaza de ascenso directo al cuarto escalón del fútbol nacional cuanto antes. Y va en camino de ello.

Al Náxara le salieron las cuentas el pasado domingo tras la importante victoria contra el colista, el Casalarreina, en La Salera. Los blanquiazules ganaron con un 2-0 en el marcador para mantenerse en primera posición, un lugar que no han cedido desde la primera jornada, con 68 puntos en su casillero particular. Con 39 se encuentra el primer equipo que pugna por entrar en la zona de privilegio, la Oyonesa; por lo que, a falta de nueve semanas de competición regular, es imposible que pueda sobrepasar a los de Nájera.

Tan solo el filial del Real Oviedo, en el grupo asturiano de Tercera, ha sido capaz de igualar la precoz clasificación del Náxara. Aunque esta gran hazaña no es cuestión de azar. Los de Josean García apenas han concedido nada este curso convirtiéndose desde un principio en el todopoderoso de la región a base de esfuerzo y constancia sobre el verde foráneo y local.

Tras 25 partidos disputados, el equipo de Nájera ha conseguido ganar 22 de ellos, ha empatado ante el Agoncillo y el Varea y ha perdido tan solo en una ocasión, contra su mayor rival, el filial de la UD Logroñés. Además lo ha hecho demostrando su gran eficacia en puerta rival consagrándose –con 80 tantos a favor– en el equipo más goleador de las cinco principales divisiones del país. Por contra, solo le han encajado 9 en total.

Estos números bien merecen un ascenso directo a Segunda Federación. Sin embargo, el Náxara no debe levantar el pie del acelerador si no quiere sufrir en el mes de mayo ante un Promesas que mantiene viva la pugna por el liderato. Los de Toño Jubera, que acaba de estrenarse en el banquillo del filial, no dan las cosas por perdidas y sostienen el pulso gracias a una imparable racha que les deja a cinco puntos del líder.

