Fútbol de contrastes en La Rioja Baja

Cualquier tiempo pasado fue mejor. Al menos, al hablar del fútbol en La Rioja Baja. No hace falta echar la vista muy atrás para revivir momentos tan gloriosos como la pelea del Calahorra en el 'play off' de ascenso a Segunda o la épica vivida en Arnedo después de que su equipo hiciera historia al clasificarse matemáticamente en el cuarto escalón del fútbol nacional tras una espectacular campaña. Aquellos años dorados aún resuenan en la memoria de muchos, pero lo cierto es que los aficionados riojabajeños se tendrán que conformar con arengar a sus respectivos equipos desde las gradas del fútbol de Tercera. A algunos les sabrá a poco, mientras que para otros, como el Pradejón o el Autol, será todo un deleite.

Arnedo Un proyecto ambicioso

El Arnedo ha sido uno de los clubes que estos años ha saboreado la miel y la hiel que a veces provee el fútbol. Cumplió su sueño de ascender a Segunda Federación después de una temporada para enmarcar a las órdenes de Alberto Eguizábal. Sin embargo, la categoría mostró su cara más dura al acompañarles de vuelta al grupo XVI tan solo un año y dos días después de su partida.

El equipo se perfilaba como uno de los rivales a batir, llamados a estar en la parte alta, pero no supieron dar con la tecla de Tercera acabando décimos en la tabla. Zarandeó el avispero la directiva arnedana durante el verano para que las cosas fueran a mejor colocando a Edu Hache al mando de un renovado plantel. Y lo cierto es que el agua volvió a su curso la pasada campaña clasificándose para un 'play off' que terminaron perdiendo contra la Oyonesa en la fase regional.

Pese a los buenos resultados, el Arnedo se muestra ambicioso y ha querido reforzarse con profesionales con experiencia en la cuarta división del fútbol español para pelear por el ascenso. Muestra de ello es su nuevo entrenador, Andoni Alonso, que llega a Sendero tras pasar por equipos como la Mutilvera o el Izarra; y futbolistas como Medrano (Anguiano) o Manu Calvo (Arandina, Numancia B).

Calahorra l ascenso como objetivo

El Arnedo ha dado muy buenos y memorables momentos a La Rioja Baja, pero si hay que destacar a un representante en el balompié nacional de la zona, ese es sin duda el Calahorra. Entidad con nombre propio, el conjunto calagurritano vive uno de sus momentos más dramáticos, futbolísticamente hablando.

No hace mucho, los calagurritanos estuvieron a las puertas del fútbol profesional. Soñaron —y no tan en vano— con alcanzar la Segunda División, pero la realidad ha dado un giro abrupto. En apenas cuatro años, el equipo ha pasado de rozar el ascenso a Segunda a ocupar una plaza en Tercera Federación. Un desplome inesperado, con consecuencias directas también para su filial, que ha terminado descendiendo a Regional.

El proyecto con inversión catarí prometía consolidación y crecimiento, pero los resultados han sido los opuestos. Sin embargo, el presidente, Tomás Lorente, no baja los brazos: «El objetivo es lograr un doble ascenso, de Tercera a Segunda Federación y de Preferente a Tercera».

Para cumplir ese reto, el Calahorra ha apostado por un cambio radical. Con la llegada de Félix Sarriugarte al banquillo y una plantilla prácticamente nueva –salvo las renovaciones de Carlos Ortigosa y Víctor López–, el club busca renacer como el ave fénix.

Autol Cerrar la permanencia, otra vez

De la ambición de los más poderosos, a las metas aspiracionales de los más modestos. El Autol volvió a la categoría en la temporada 2023-2024, y como recién ascendido, tuvo que esforzarse al máximo para mantenerse. Lo consiguió en la recta final del curso, sacando una renta de tres puntos sobre el último descendido, el Casalarreina. Fue una gesta de trabajo y constancia que los catones quieren consolidar esta temporada.

Con una plantilla que ha mantenido su columna vertebral, el Autol encara el nuevo curso con ilusión renovada y refuerzos que invitan al optimismo. Hasta ocho fichajes se han sumado a un bloque que ya demostró ser competitivo, con la mirada puesta en asegurar cuanto antes la permanencia y, por qué no, soñar con algo más.

Pradejón Plantilla renovada para mantenerse

Y por último, el Pradejón, el único equipo de la Rioja Baja que ha logrado ascender esta temporada a Tercera. Los verdiblancos certificaron su regreso tras cuatro largas campañas en Regional. Este curso fue el definitivo: una brillante trayectoria les permitió dominar casi toda la liga, y su victoria por 0-2 en Las Viñas ante el Cenicero selló el ascenso cuando aún restaban cinco jornadas por disputarse.

Como premio al ascenso, la entidad champiñonera ha renovado a gran parte de la plantilla que logró la hazaña, apostando por la continuidad de un bloque que ha demostrado estar preparado para volver a Tercera.

