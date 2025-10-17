La UDL aspira a superar la 'media inglesa'

Manex Rezola controla el balón durante el primer encuentro disputado en Ibaia y que se saldó con la única derrota blanquirroja.

La Unión Deportiva Logroñés comparte el liderato del Grupo 2 de la Segunda Federación gracias a su triunfo en Las Gaunas frente al colista Beasain. Una victoria sufrida, como casi todas las conseguidas por el conjunto blanquirrojo -salvo la goleada en casa de la Mutilvera-, que le hace mantener el sueño del ascenso directo. Un objetivo instalado en el seno del equipo dirigido por Unai Mendia desde el inicio de curso y que ni siquiera el dubitativo debut en Ibaia ante el Alavés B despejó del horizonte blanquirrojo.

El equipo capitalino se encuentra a la cabeza de la clasificación junto al Utebo y al Tudelano gracias, sobre todo, a su efectividad en casa. En el Municipal de Las Gaunas los blanquirrojos han ganado sus tres encuentros, siempre por diferencias mínimas y sufriendo, como en su estreno ante el Náxara. El conjunto blanquiazul comenzó ganando gracias al tanto de Villoslada en el 41. Urki, en el 78, y Cabetas, en el añadido, materializaban la remontada. Una semana después la UD Logroñés lograba su segunda victoria en casa frente al Ebro por 1-0 gracias al solitario tanto de Manex Rezola en el 68. En su tercera presentación frente a su afición, el equipo riojano se encomendaba nuevamente a una remontada. Esta vez el equipo blanquirrojo daba la vuelta al Beasain que había abierto el marcador con un gol de Bengoetxea en el minuto 15. Joel Febas, en el 24, y Otadui, a cinco minutos del final ponía cifras definitivas al tercer triunfo de la UDL en Las Gaunas.

Nueve puntos de nueve posibles. Puntaje ideal para una UD Logroñés que sí tiene una deuda en sus salidas fuera de las fronteras del Municipal. Para aspirar a subir de manera directa a la Primera Federación o incluso para jugar el 'play off', el equipo de Unai Mendia está obligado a mejorar sus prestaciones como visitante. Superar la conocida 'media inglesa', el rendimiento de los equipos que habla de ganar en casa y empatar como visitante. Una fórmula que en su día, cuando las victorias sumaban dos puntos y los empates, uno, era considerada como clave del éxito. A partir de la temporada 1995/96 se introdujo el sistema actual de puntuación. La idea era que se produjeran menos empates realzando la figura del triunfo.

Por tal motivo, la UDL necesita comenzar a sumar más fuera de Las Gaunas, donde hasta el momento ha sumado cuatro puntos de nueve posibles. Las salidas de los hombres de Mendia comenzaron con la derrota 2-0 en Ibaia ante el filial babazorro.

En la cuarta jornada llegó el abultado triunfo en Mutilva gracias a los goles de Santana, Benítez, Berto Rosas, que se perdió el encuentro contra el Beasain por estar convocado con la selección de Andorra , y Morales. El último encuentro que han disputado los de Unai Mendia a domicilio se saldó con un agónico empate en Stadium Gal de Irún frente a un Real Unión que abrió la cuenta con un tanto de De la Mata. La igualada llegó en la prórroga gracias a un tanto de Urki.

La UD Logroñés necesita sumar más de visitante. Tiene una oportunidad el conjunto blanquirrojo este sábado en Urritxe, donde le espera el Amorebieta, equipo instalado en mitad de la tabla clasificatoria. El equipo vizcaíno es otro de los conjuntos que están sacando los puntos en casa. Los vascos comenzaron titubeantes con una derrota ante el Real Unión (0-1), pero luego enderezaron el rumbo sumando dos triunfos consecutivos: 2-1 contra el Beasain con tantos de Zorrilla y Castañeda, repitiendo resultado ante el Basconia gracias a la puntería de Torrico y Arzalluz. El bloque dirigido por Aitor Zulaika llega a este encuentro después de caer en casa del Gernika.

