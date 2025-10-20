La UD Logroñés paga muy caro la falta de eficacia

Rivero se retira triste tras la derrota de la UDL en Urritxe mientras los jugadores locales celebran la victoria.

Eloy Madorrán Logroño Lunes, 20 de octubre 2025, 07:50

Tenemos que seguir mejorando, trabajando, haciendo autocrítica porque no es la primera vez que nos pasa lo de no acertar». Así de contundente se mostraba Unai Mendia, el entrenador de la UD Logroñés, sobre el césped de Urritxe minutos después de que su equipo cayera 2-1 ante el Amorebieta. Un nuevo partido en el que la falta de eficacia de cara a la portería rival acaba penalizando a los blanquirrojos.

El resumen de lo visto el sábado en Urritxe es la segunda derrota de los riojanos en la temporada lo que obliga a la UD Logroñés a abandonar la terna de líderes del grupo II. Los de Mendia ahora son terceros, empatados a 13 puntos con el Gernika, cuarto. Por encima, el Tudelano con 14 puntos y el líder Utebo, con 16.

El sábado se anuncia en Las Gaunas un partido de los que hacen afición. Visita Logroño el Tudelano, segundo en la tabla, entrenado por el riojano Héctor Urquía. Un encuentro de los que piden un paso adelante, una demostración de carácter de una plantilla que se conformó y vive desde el principio con el objetivo final del ascenso.

No es habitual encajar dos goles en sendos saques de esquina en el mismo partido

Al final del partido de Urritxe, Mendia reconoció que «a nivel de juego» no había sido un mal partido de su equipo. Pero Mendia subrayó «la falta de acierto» como principal hándicap de los suyos en un partido en el que los dos equipos jugaron a los que esperaba el rival.

«Cosas buenas»

«Con balón hemos hecho cosas muy buenas», reconoció Mendia que también repasó las «buenas ocasiones creadas». Aunque se lamentó por las dos «ocasiones a balón parado» en las que decidió el partido el Amorebieta. El primer gol llegó en una jugada de pizarra que salió a la perfección. Saque de esquina raso y al área pequeña para que Torrico retrasara el balón y Reka fusilara a Daza por arriba.

Y ya en la segunda parte, un nuevo saque de esquina decidió el partido. Un fallo en el marcaje de Marí, que acabó en la posición de central, permitió a Fausto cabecear en el primer palo al fondo de la red. Dos goles en acciones de balón parado. Una circunstancia que suele enfadar mucho a los entrenadores.

Solo Benítez, en el tramo final del partido, pudo superara al meta vasco Altamira para ponerle algo de picante al partido ante el Amorebieta. El propio Benítez y Manex dispusieron de una doble ocasión en la última acción del partido.

