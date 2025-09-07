La SDL saca brillo a su juventud

Martín Schmitt Logroño Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:37 Comenta Compartir

Juventud y descaro. Generalmente, una va unida a la otra. Es el caso de la Sociedad Deportiva Logroñés que se presenta esta tarde (17.00 horas) en Las Gaunas. Un jovencísimo conjunto blanquirrojo se mide a uno de los equipos que la temporada pasada animaron la zona noble de la clasificación y se clasificó tercero por detrás de los riojanos, el filial del Eibar, otro de los equipos poblado de chavales. Sin embargo, el equipo armero se quedó en la semifinal del ascenso a la Primera Federación al caer eliminado por el Sabadell, conjunto que acabó subiendo a la tercera categoría española.

Adrián Cantabrana inicia su andadura como primer espada al frente del banquillo blanquirrojo con la enseñanza que le dejó Carlos Pouso las últimas dos temporadas, en el Calahorra y la SDL. Conoce el técnico riojano entonces ese fútbol que pregonaba el de Lejona. Un fútbol de estar cerca del jugador, huir un poco de las tecnologías y estar más pendiente de lo que sucede en el verde y en el vestuario. Mal no le fue al veterano y experimentado entrenador vasco. Ahora el que fuera su segundo repite receta: la juventud al poder, con seis jugadores Sub'23.

El once inicial que presente esta tarde Cantabrana es una incógnita después de probar diversas formaciones durante la pretemporada que acaba de concluir. Posiblemente juegue con su hombre más experimentado, Kike Royo, bajo palos. Luego, en el equipo que salte al césped de Las Gaunas pueden aparecer nombres como Lazkano, Zubiri, Sergio Gil, Bilal, Moha Traoré, Santafé, Ayensa... Una lógica incertidumbre en el inicio de la temporada.

Pese al baile de nombres en una plantilla de 23 jugadores, lo que tiene claro el joven entrenador es que quiere ver a un equipo vaciándose en el terreno de juego, siendo protagonista, tanto en tareas ofensivas como en defensivas, con presión alta para recuperar rápidamente el balón. Porque su filosofía es que la pelota siempre la tenga el conjunto blanquirrojo.

Será la liga la que coloque a cada quien en su lugar. La SD Logroñés quiere proponer el estilo de juego del año pasado que tan buen resultado le dio. Es consciente el cuadro blanquirrojo que el rival de esta tarde es complicado. Un equipo de mucha juventud y talento que juega casi de memoria, con automatismos muy incorporados bajo la lupa de Íñigo Pérez, que repita un año más como entrenador armero.

