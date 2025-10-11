La SDL: detrás de su pasado

Partido de la pasada temporada entre la SD Logroñés y el Utebo.

Luismi Cámara Logroño Sábado, 11 de octubre 2025, 08:37 | Actualizado 10:52h. Comenta Compartir

El Utebo es el líder del Grupo II de Segunda Federación con tres victorias, un empate y una derrota en cinco jornadas ligueras. La Sociedad Deportiva Logroñés es sexta, no conoce la derrota (dos victorias y tres empates) y se encuentra a un solo punto del primer clasificado.

Son números para que ambos equipos y sus respectivas aficiones estén muy contentos. Pero los números no entienden de momentos de felicidad y las comparaciones con cifras de por medio tampoco hacen caso a sensaciones ni estados de ánimo.

Por eso, y aunque parezca mentira, mirando la situación de los dos equipos que esta tarde (17.00 horas) se miden en el Santa Ana, ambos están peor que el año pasado en lo que a guarismos se refiere.

¿Se puede estar mejor que siendo primero en la tabla? Acudiendo a la fotografía fija de la campaña pasada y de esta en el mismo momento de la fase regular, parece que sí.

En el último fin de semana de septiembre del 2024 se completaba la quinta jornada liguera. El Utebo marchaba en la segunda plaza, con cuatro triunfos y una sola derrota. Dos puntos más, por tanto, que los acumulados esta temporada. Por delante, un Eibar B que había comenzado como un tiro, con pleno de victorias.

La SD Logroñés era cuarta, también imbatida, pero con los números invertidos con respecto a su situación actual. Tres eran los partidos ganados y dos los empatados para un total de once puntos en su casillero frente a los diez con los que cuenta ahora.

Son números claros y objetivos, pero seguro que poco importará al equipos que sea capaz de llevarse los tres puntos del Santa Ana el mejor estado del año pasado en cuestiones numéricas ya que el triunfo permitiría a los aragoneses seguir conservando su privilegiada posición. En caso de que los capitalinos se hicieran con el botín completo en tierras aragonesas, superarían al Utebo y podrían dormir en lo más alto. De hecho, incluso un empate les valdría a los dos para mantenerse en la zona alta de la tabla. Pese a que ambos seguirían estando por detrás de su pasado.

Temas

Fútbol

SDL

Reporta un error