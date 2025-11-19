La SDL mantiene vivo el legado de Eduardo Guerra

Martín Schmitt Logroño Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:48 Comenta Compartir

Salvo sorpresa de último momento, la Sociedad Deportiva Logroñés contará este miércoles con una sola candidatura para ocupar la presidencia del club capitalino que quedó vacante tras el fallecimiento de Eduardo Guerra el pasado mes de julio. Un presidente y una junta directiva que serían proclamados el próximo sábado, cumpliendo con los plazos del calendario electoral aprobado por la SDL en su pasada asamblea.

En concreto, quien se presenta a suceder a Guerra y su directiva es la lista encabezada por Jesús Félix Espinosa, cuñado y amigo cercano al mandatario de la entidad blanquirroja, que fue, al cierre de este edición, la única candidatura presentada para dirigir el club capitalino.

Hombre del mundo del baloncesto, Espinosa llegó al club de la mano de Eduardo Guerra pero nunca ocupó un puesto en las distintas juntas directivas a lo largo de los últimos tres lustros. Eso sí, su trabajo en la sombra ha sido encomiable durante estos años codo con codo con Guerra, un hombre que siempre apostó por un club de los socios y cuyo compromiso fue absoluto hasta sus últimas horas de vida.

Por tal motivo, posiblemente este químico de profesión acceda a la presidencia del club nacido en el 2009 más por una obligación moral que por otro motivo, dada la cercanía con el propio Guerra y su familia.

Se desconoce públicamente quién puede acompañar a Jesús Félix Espinosa en la junta directiva que presidiría, aunque es probable que se mantengan algunos de los nombres que han trabajado junto a Guerra a lo largo de estos años.

La presentación de candidaturas a la presidencia de la SDL acababa ayer a las 23.59 horas. Será este miércoles el momento en que se publiquen las listas provisionalmente aceptadas. Los aspirantes a la presidencia y la junta directiva (un mínimo de ocho personas) deberán ser socios de la SDL, mayores de edad y con una antigüedad al menos de dos años. Las candidaturas deberán ir avaladas con, al menos, un 10% de los socios con derecho a voto.

El club blanquirrojo votará esta semana al tercer presidente de su historia La Sociedad Deportiva Logroñés podrá contar esta semana con el tercer presidente de su historia. Aquella que comenzó en el 2009 con la Plataforma Puerta Cero que acabó con Rafael Álvarez como primer mandatario del club de socios el 4 de junio de 2009. Después de una temporada histórica en Regional Preferente, en la que la SDL ganó 39 de los 40 partidos disputados, a mediados del mes de marzo del 2010, Álvarez presentó su dimisión por discrepancias con la junta directiva. Eduardo Guerra fue el cabeza de lista de la única candidatura presentada, comenzando así una etapa en la que el equipo ascendió a Tercera, a Segunda B, a Primera Federación... Los procesos que marcan el calendario electoral establecen que este miércoles se publicarán las candidaturas provisionalmente aceptadas. El jueves 20 se podrán presentar, entre las 18.30 y las 20.30 horas en la sede del club, las posibles reclamaciones o impugnaciones a las candidaturas provisionalmente aceptadas. Al día siguiente, el viernes, el responsable electoral, José Luis Aguirre Oñate, resolverá las posibles reclamaciones planteadas y se publicarán definitivamente las candidaturas. El sábado se celebrará la constitución de la mesa electoral. De presentarse una única candidatura, que salvo sorpresas de último momento parece ser que es el camino que lleva el proceso electoral, se proclamará al nuevo presidente (Jesús Félix Espinosa) y su junta directiva. De haber otras candidaturas, las urnas se abrirán en Las Gaunas el domingo de 16.00 a 20.00 horas –la SD Logroñés disputará su encuentro liguero ante el Ejea a partir de las 17.00– y, tras el recuento, se proclamará, de manera provisional, la lista más votada.

