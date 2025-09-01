Sin cuentas pendientes de última hora

Manex Rezola avanza con el balón en el partido entre UD Logroñés y Náxara.

Se acabó la pretemparada y con ella el tiempo, el primer periodo, para fichar. Hoy acaba el plazo en Segunda Federación –UD Logroñés, SD Logroñés, Alfaro y Náxara– para completar sus respectivas plantillas. Los cuatro clubes llegan a las últimas horas con casi todo definido. Puede haber algún movimiento de última hora, pero mínimo.

El sábado comienza la Liga, la que cuenta. El primero en hacerlo será la UD Logroñés, que aspira al ascenso; la SD Logroñés, por trayectoria, también, aunque ha vivido un verano con muchos cambios; Alfaro y Náxara apelan a la permanencia, que no es poco en la categoría.

UD Logroñés

A la espera de una 'ganga' Sub'23 de última hora

La UD Logroñés llega a este primer día de septiembre con una plantilla prácticamente cerrada, al igual que la serie de amistosos que ha disputado en estas seis semanas y que se resumen en cuatro triunfos y tres derrotas, la última ante el Eibar B.

Unai Medina cuenta con un bloque en el que se incluyen dieciséis jugadores en edad Sénior, por lo que ya no puede firmar más, mientras que la nómina de Sub'23 se eleva hasta los ocho, incluidos varios jugadores de la cantera, caso de Eder Larrera, Sergio Ocón, Markel Gil, Manex Rezola y David González, aunque han sido más lo que han disfrutado de minutos en este mes de agosto.

Estos cinco futbolistas no tienen garantizada, ni mucho menos, su continuidad en el primer equipo. De hecho, Markel Gil jugará cedido en el Náxara. Están más cerca de sumar minutos en el filial que de completar las alineaciones en Segunda Federación, aunque Mendia haya dado mucho protagonismo a Larrea y Manex, que por otro parte se lo han ganado.

Así, este último día queda apara retoques. La idea de los técnico de la casa pasa por firmar un jugador Sub'23 para la banda izquierda, donde estarán Camacho, Iñaki y Lhery. Un futbolista ofensivo y que ofrezca desborde, como admitió Quique García días atrás. Ahora bien, todo dependerá de la economía, porque el presupuesto es el que es. Le gustaría incluso reforzar la banda derecha, bajo el mismo formato, donde Iker Otadui ha sido el nombre propio de pretemporada.

SD Logroñés

Pendiente del mercado hasta el último minuto

La Sociedad Deportiva Logroñés de Adrián Cantabrana afronta el último día de mercado con 23 fichas para el primer equipo. Después de una pretemporada irregular, en la que ha disputado seis amistosos con dos victorias, tres derrotas y un empate, el conjunto blanquirrojo se ha rearmado con una plantilla joven sustentada en experimentados jugadores como Kike Royo.

Precisamente la portería es una de las parcelas en las que el conjunto de Cantabrana podría reforzarse con un tercer guardameta. De momento, Kike Royo comparte posición con el joven Iván Fernández. Este fichaje tendría que ser un Sub'23 ya que la SDL tiene las dieciséis fichas Sénior.

Adrián Cantabrana se hace cargo de un equipo totalmente renovado y rejuvenecido, en el que solo el lateral derecho Arman Lazkano y el centrocampista Sergio Gil sobreviven del conjunto que dirigió Carlos Pouso y que estuvo cerca del ascenso la temporada pasada.

Alfaro

Mario Gil renueva y se queda en La Molineta

El Alfaro llega al cierre del mercado y a las puertas del inicio liguero con una última incorporación, la continuidad del extremo navarro de Mario Gil. Con él, son veintiuno los hombres de la plantilla que dirige Óscar Gurría, a los que se sumará el central Iván Rubio cuando termine la recuperación de la lesión de rodilla de inicios de la pasada campaña.

Mario Gil llegó al Alfaro desde la cantera del Villarreal a primeros de febrero para suplir las lesiones sufridas en el puesto. Con 20 años, el de Ribaforada comenzó la pretemporada con el primer equipo y la ultima con su continuidad de blanquillo.

Así, el Alfaro mantiene diez jugadores de la pasada temporada (Aitor, Morillas, Rubio, Íñigo, Losantos, León, Riccobene, Sota, Arturo y el propio Gil) y suma doce novedades (los porteros Alegría y Ander, los defensas Zaldua, Salvador, Txejo, Benito y Santos, los centrocampistas Domínguez y Berzal y los delanteros Garrido, Dios y Burusco).

Náxara

Dos cesiones para dar profundidad al plantel

Otro de los equipos que ha apurado al final del mercado de verano para reforzar su plantilla ha sido el Náxara. El conjunto dirigido por Arturo Guerra ha sumado los efectivos deseados, muchos de ellos con ficha Sub'23, que han dado frescura y descaro a una plantilla que aspira a conseguir la permanencia en la categoría.

El presupuesto es el que es, pero dentro de la entidad blanquiazul están conformes con la plantilla que se ha creado con un total de 22 jugadores en total. Los últimos en sumarse a la dinámica han llegado a través de una cesión y los dos son Sub'23. El primero de ellos es el logroñés Marcos Ceña (2005) y llega cedido del Alavés C.

El segundo y último movimiento de este verano es Markel Gil, que también llega en calidad de cedido de la UDL B. El atacante natural de Bilbao (2005) también ha pasado por la cantera del Villarreal en su etapa juvenil. Afronta esta nueva etapa en La Salera tras firmar una gran temporada con el filial blanquirrojo, en el que anotó siete goles en Tercera.

