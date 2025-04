El negativo efecto dominó en la UDL

La temporada de la UD Logroñés ha sido mala, muy mala. De comenzar la campaña como claro aspirante al ascenso directo y cuatro entrenadores después, ... a ni siquiera entrar en los puesto de 'play off'. Nuevo año de decepción para los seguidores blanquirrojos. Uno más.

El problema para la entidad blanquirroja es que, para bien y para mal, el comportamiento del primer equipo afecta al resto de conjuntos de la entidad.

Así las cosas, la UD Logroñés Promesas que milita en Tercera División vuelve a ser, un año más, un daño colateral del primer equipo. Y es que el conjunto que entrena Yayo Urzay (¿otra víctima colateral de esta desastrosa temporada?) va a finalizar la temporada regular en segunda posición, después del intratable Náxara.

De esta manera, a los cachorros blanquirrojos les correspondería disputar el 'play off' de ascenso a Segunda Federación. Sin embargo, como el primer equipo ya no tiene opciones matemáticas de disputar las eliminatorias por subir a Primera Federación, el equipo de Urzay se ve afectado negativamente y su temporada finalizará con la liguilla regular. Un daño colateral.

Aunque no hay mal que por bien no venga. Porque esta situación va a permitir al sexto clasificado de la Tercera División disputar el 'play off' de ascenso a Segunda Federación. Actualmente es la Oyonesa (49 puntos) el equipo que se ve beneficiado por esta situación. El Balsamaiso le sigue a cierta distancia (44).

No es la primera vez en la que el mal hacer del primer equipo castiga a las categorías inferiores. El año pasado, la UDL Promesas se hizo con el título de campeón de la Tercera División en una dura pugna con el Alfaro.

Los jugadores de Yayo Urzay celebraron el ascenso con todas las ganas del mundo. Era un premio para ellos.

Pero para que la felicidad fuera plena, el primer equipo tenía que conseguir el ascenso a Primera Federación. Lo tenía en su mano. Después de pasar la primera ronda ante el Guijuelo, los de Diego Martínez tenían ante sí una eliminatoria a doble vuelta contra el Marbella. Mal resultado en la ida (1-0).

Sin embargo, la ilusión que se generó en Logroño y en toda La Rioja por el ascenso provocó que Las Gaunas se llenara con más de 14.000 almas blanquirrojas en busca de una remontada que nunca llegó (0-1).

Gran fiasco

Fue un fiasco en toda la regla para la afición riojana. Pero además, había más consecuencias inmediatas. Y es que la UDL Promesas se quedó sin posibilidad real de ascender. Hombres como Daza, Eloy Moreno, Riki, Bonilla, Arnau o Garrido, que este año han jugado en el primer equipo, se quedaron sin premio.

La risa va por barrios. El beneficiado directo de esta situación fue el Alfaro, segundo en la temporada regular y que se había quedado a las primeras de cambio fuera del 'play off' de ascenso a manos de la Oyonesa recuperaba la categoría que había perdido hacía solo un año y, además, con la oportunidad de disputar también la Copa del Rey.