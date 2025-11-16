El Náxara se coloca el traje de faena Los blanquiazules suman su segunda victoria consecutiva en casa ante un peleón Alfaro que se hunde en el farolillo rojo

Marta Hermosilla Garrido Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:16 Comenta Compartir

Alegría de unos, tristeza de otros. El Náxara sumó este domingo tres puntos vitales en su segunda victoria consecutiva en La Salera (2-1) y, aunque continúa en puestos de descenso, empieza por fin a ver la luz al final del túnel, convirtiendo su estadio en un auténtico fortín. Por el contrario, el Alfaro encadenó su sexta derrota seguida en un derbi riojano muy igualado -con balón a la escuadra incluido- que agrava su crisis y amplía hasta nueve puntos la distancia con la salvación.

Fue el Náxara, aprovechando el factor campo, el que comenzó golpeando bajo la lluvia. Viti aprovechó un saque de banda para conectar con Íker Landín después de unos minutos iniciales de toque de bola. Éste devolvió el balón a Viti, que asistió a Villos para que armara una chilena que el meta alfareño consiguió desviar, evitando el primero de los najerinos cuando apenas habían pasado siete minutos de juego.

El Náxara apretaba, aunque perdonó en un mano a mano de Hugo tras un gran envío en profundidad de Viti. La fortuna, sin embargo, se alió con los locales instantes después cuando un defensa del Alfaro tiró al suelo a Campos dentro del área. La lluvia amainó y mientras el arcoíris iluminaba el campo, Miguel se colocó en los once metros para transformar con un lanzamiento al centro que descolocó por completo a Gorka.

El Náxara fue certero cuando tuvo que serlo y supo sufrir defendiendo cuando el rival más pegaba

Poco después, Juan tuvo en sus botas una ocasión clarísima para ampliar la ventaja, mientras el Alfaro reclamaba una mano de Viti en el área contraria. Hugo volvió a probar suerte con un disparo dentro del área que blocó el portero alfareño. Y cuando parecía que el segundo tanto de los blanquiazules estaba más cerca que el del empate, el Alfaro demostró que al partido todavía le quedaban muchos minutos de juego. Llegó a balón parado, tirando de estrategia, desde la esquina con un centro botado por Fran Sota y con el cabezazo de Íñigo justo antes de cumplir la primera media hora de partido.

Pero el Náxara no tardó en reaccionar volviendo a demostrar su pegada apenas siete minutos después, tras varios rechaces que la defensa visitante no logró despejar, con un remate de Villos dentro del área para devolver la ventaja a los suyos antes del descanso.

La segunda mitad comenzó con un disparo de Campos que el portero del Alfaro atrapó desde el suelo. Poco después, los visitantes estrellaron un balón en la escuadra, mostrando que no habían tirado la toalla todavía, que había mucho más que tres puntos en juego.

Se acercaban con peligro al área de Toño, mientras Iñigo buscaba el doblete con un centro que se envenenó y que el meta local resolvió con seguridad poco antes de que Mario Gil hiciera saltar las alarmas al salir del campo cojeando. Aun así, fue el Náxara quien dispuso de la ocasión más clara para sentenciar con un remate de Íker Landín que no entró por los reflejos de una zaga alfareña que despejó bajo palos.

