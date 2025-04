Las Gaunas, ese pequeño oasis que recuperar

Es un dato objetivo que la Unión Deportiva Logroñés es un equipo menor fuera de casa. Sobre todo, desde que el Ejea abrió una herida ... a mediados de febrero que se fue infectando y que sigue supurando. Desde aquel contundente 3-0 en tierras aragonesas, con los tres goles de los locales sumados en los primeros veinte minutos de juego, el conjunto riojano encadena cinco derrotas consecutivas. Hasta entonces, los números no habían sido demasiado buenos para un equipo que pretendía ser dominante en la categoría, con una acumulación desesperante de empates, pero al menos los capitalinos no sumaban demasiadas derrotas (tres triunfos, seis empates y dos tropiezos hasta la visita a Ejea).

Solo teniendo en cuenta los puntos obtenidos como visitante, quince, el equipo blanquirrojo pasaría por apuros clasificatorios y ocuparía una de las posiciones cercanas al descenso de categoría.

En medio de ese desierto fuera, al menos Las Gaunas era ese oasis en el que la UD Logroñés encontraba los resultados que le permitían estar en la zona alta de la clasificación. Los de Carlos Lasheras son el único equipo del grupo que no conoce la derrota en casa, con ocho victorias y siete empates.

Pero ni el Municipal es ya ese lugar donde poder disfrutar de algún que otro momento de alegría dentro de esa trayectoria pésima lejos de él. Porque es cierto que no pierde, pero son cinco empates en los últimos siete encuentros disputados en Las Gaunas. Eso sí, en su última jornada como anfitrión, los blanquirrojos aprovecharon el mal momento de otro equipo riojano, el Anguiano, para recuperar buenas sensaciones. El tempranero gol de Lupu, después de apenas cuatro minutos del pitido inicial, templó nervios en el once capitalino. Otro gol del rumano junto al de Madrazo cerraron el 3-0 final. No fue un choque pleno de juego pero los seguidores de la UDL al menos pudieron ver goles y sumar tres puntos a los suyos.

Solo quedan dos partidos más en Las Gaunas y el cuerpo técnico y la plantilla blanquirroja quieren recuperar, aunque sea al final y sirva ya de poco, ese oasis que era el Municipal.

Subiza y Alfaro

El primero de ellos llega este domingo ante el Subiza. El filial osasunista es una víctima propiciatoria ya que está descendido matemáticamente a Tercera Federación. Además, los navarros también han penado lejos de Sotoburu. Solo diez puntos han logrado acumular a lo largo de la campaña, repartidos en tres triunfos y un empate frente a once derrotas. Su última satisfacción se la dieron en tierras riojanas, en Isla, en donde ganaron al Anguiano por 1-2 en la jornada 25, hace ya más de un mes y medio.

El último partido liguero será otro derbi regional. Las Gaunas recibirá a un Alfaro que ahora mismo se encuentra séptimo, a tres puntos de la UDL. Los riojabajeños han completado una campaña muy satisfactoria, con el objetivo de la salvación logrado con mucha holgura, y puede que llegue a ese partido peleando los logroñeses por clasificarse para la Copa del Rey.