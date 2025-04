Un filial sorprendente y equilibrado

La Rioja Viernes, 25 de abril 2025, 07:57 Comenta Compartir

El domingo se verá, presumiblemente, mucho más claro el presente de la SD Logroñés. El domingo recibirá al Eibar y tiene la opción real por segunda semana consecutiva de colocarse líder y, por tanto, ocupar la plaza de ascenso directo. Para ello deberá doblegar al Eibar B y que el Tudelano gane en Guecho. El conjunto armero se presenta en Las Gaunas rehabilitado mentalmente tras su triunfo por la mínima sobre el Calahorra. A dos puntos de distancia de los riojanos, el once guipuzcoano baja su rendimiento lejos de Unbe, pero no ha sufrido descalabros importantes.

El Eibar B es un conjunto nuevo en la categoría, recién ascendido, que se ha adaptado a la misma desde el primer partido. Equipo joven, como corresponde a un filia, cuyo once más habitual presenta una media de edad de 21 años. Es uno de los rasgos de su identidad.

La victoria frente al Calahorra le permite viajar a Logroño consciente de que ha cerrado su peor momento de la temporada y, además, en las fechas más inoportunas. Sumaba cinco jornadas sin conocer el triunfo. Tres puntos sobre quince posibles y aun así es tercero en la tabla, lo que revela el ritmo que ha mantenido. Todo lo contrario que la SD Logroñés, que no ha perdido en los últimos once encuentros, que reparte entre nueve triunfos y dos empates. Números que reflejan su crecimiento en la clasificaron y, además, que ha encontrado la estabilidad y continuidad en Las Gaunas que no tuvo en la primera vuelta.

Lejos de Unbe, el Eibar B acumula 28 puntos de los 61 que presentan sus cifras

El empate es mejor para la SDL, que dejaría además el 'goal average' entre ambos empatado y con el general como juez si fuera necesario

Dos referencias

No es el Eibar B un bloque que destaque por números llamativos. Es equilibrio. Lejos de Unbe acumula 28 puntos de los 61 que presentan sus cifras. Ha ganado ocho de sus diecisiete encuentros, ha empatado cuatro y ha perdido otros cuatro.

De sus dieciocho encuentros, nueve de ellos muestran un denominador común, la victoria con un solo gol (1-0, 0-1). Así ha ganado cinco de sus encuentros a domicilio –Barbastro, Real Sociedad C, Izarra, Subiza y Tudelano–. Es un bloque al que le cuesta hacerle gol. Los veintiuno que ha encajado entre Ibon Ispizua, su portero titular, y Unai Ayala, le ubican como el mejor equipo del grupo defensivamente hablando. No es el mejor de los realizadores, pero rentabiliza muy bien cada gol que marca. Además, solo en cuatro ocasiones se ha quedado sin marcar, dos de ellas en sendos desplazamientos: Ejea y Alfaro.

Aragón (2-1), Calahorra (2-1), Alfaro (1-0) y Utebo (2-1) son los cuatro equipos que han sido capaces de derrotarle. Y el que gane en Las Gaunas, SD Logroñés o Eibar B, habrá dado un paso importante, aunque a los eibarreses les urge más la victoria porque tienen dos puntos de desventaja. El empate es mejor para los riojanos, que dejaría además el 'goal average' entre ambos empatado y con el general como juez en caso de necesidad.