Real Madrid Modric: «Nuestro problema no es el árbitro o el VAR; hay muchas razones» Luka Modric se lamenta durante el partido ante la Real. / AFP El centrocampista croata se muestra autocrítico tras la nueva «cagada» del equipo blanco y reconoce que la crisis del equipo «no es cuestión de suerte» AMADOR GÓMEZ Madrid Domingo, 6 enero 2019, 22:25

«Nuestro problema no es el árbitro o el VAR, aunque no nos han ayudado. Nuestros problemas son otros. Hay que hablar claro. No es cuestión de suerte. Creamos mucho, pero la pelota no entra y concedemos mucho. Hay razones que explican por qué no van las cosas bien», sentenció Luka Modric tras la derrota ante la Real Sociedad, haciendo el centrocampista croata, Balón de Oro de 2018, autocrítica del pésimo momento del Real Madrid.

«Muchos no estamos a nuestro nivel, y no podemos tener una cagada al principio de cada partido», reconoció Modric, que no quiso escudarse en el arbitraje ni el claro penalti a Vinicius no señalado. «Hay que mejorar bastante. Tenemos que estar más juntos y unidos como equipo en el campo y sentarnos como hombres y arreglar las cosas», reclamó el jugador balcánico en la zona mixta del Bernabéu.

Aunque el VAR resultó determinante, Modric no quiso incidir demasiado en ello. «El árbitro me ha dicho a mí que desde arriba le dijeron que no era penalti, y a mí me parece increíble que no revisen, pero ya está. En España estamos confundidos con el VAR y que parece que con el Madrid tienen más miedo, pero no quiero hablar más de esto», zanjó.