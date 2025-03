El Barça se regala una noche plácida en Europa

Daniel Panero Martes, 11 de marzo 2025, 20:57 | Actualizado 21:03h. Comenta Compartir

El Barcelona está entre los ocho mejores equipos de Europa por segunda temporada consecutiva. El conjunto que dirige Hansi Flick certificó el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones tras imponerse al Benfica por 3-1 en un partido marcado por la superioridad azulgrana. Los tantos en la primera mitad de Raphinha, en dos ocasiones, y Lamine Yamal cerraron una noche plácida en la que los culés tuvieron tiempo incluso de pensar en el duelo liguero ante el Atlético en el Metropolitano. Borussia Dortmund o Lille aparecen ahora en el camino de un equipo que cada vez tiene más argumentos para creer.

Hay plantillas que tienen plan A, B y hasta C. No es el caso de Barcelona y Benfica. Ambos regalaron en la fase regular una oda al fútbol con un 4-5 inolvidable y ese intercambio de golpes todavía sigue latente. Que se lo digan a Flick, que puso toda su artillería, y también a Bruno Lage, que dispuso a los suyos para morder arriba. Y es que los lisboetas replicaron el modelo azulgrana y fueron partícipes de un ida y vuelta en el inicio, en el que no hubo gobierno. Pedri y De Jong no se hicieron con las riendas y de eso sacó provecho el jugador más talentoso sobre el césped, Lamine Yamal, que mejora cuando el guion salta por los aires.

De sus botas salieron dos ocasiones tras encarar a Dahl, improvisado lateral izquierdo ante la sanción de Carreras, y también el gol que puso patas arriba el Lluis Companys. Hizo un recorte 'messiánico' y el disparo lo aprovechó Raphinha para mandar el balón a la red y desatar las hostilidades. Y es que el Benfica es un equipo que juega sin paracaídas. Va con todo y sabe que esa es la mejor manera de inquietar a un Barça que tampoco tiene dobleces. No es de extrañar, por tanto, que los de Bruno Lage respondieran con una nueva ofensiva y que los de Flick se descuidaran en un balón parado y cedieran el empate, de Otamendi.

Barcelona Szczesny, Koundé, Araújo, Iñigo Martínez (Eric García, min. 87), Balde, Frenkie de Jong (Casadó, min. 81), Pedri, Lamine Yamal (Fermín López, min. 81), Dani Olmo (Gavi, min. 70), Raphinha y Lewandowski (Ferran Torres, min. 70). 3 - 1 Benfica Trubin, Tomás Araújo (Rego, min. 84), António Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Florentino (Barreiro, min. 70), Kökcu (Belotti, min. 70), Aktürkoglu (Renato Sanches, min. 56), Pavlidis y Schjelderup (Amdouni, min. 56). Goles: 1-0: min. 11, Raphinha. 1-1: min. 13, Otamendi. 2-1: min. 27, Lamine Yamal. 3-1: min. 42, Raphinha.

Árbitro: François Letexier (Francia). Amonestó a António Silva.

Incidencias: Partido de vuelta de octavos de Champions disputado en el Lluis Companys ante 47.111 espectadores.

El partido estaba, no obstante, en el bolsillo de Lamine Yamal. El Barça detectó la hemorragia del Benfica en el sector izquierdo y buscó a su joven estrella, desatada. Cada balón que pasaba por Pedri o De Jong y cada cambio de orientación acababa en los pies del '19'. En una de esas, encaró y puso el balón en el palo largo con una caricia digna de un toque de billar. Poco pudo hacer Trubin, que vio cómo el balón flotaba hasta la red para encumbrar un primer acto marcado por la sonrisa plagada de brackets de un adolescente que no tiene techo. Todavía habría tiempo antes del descanso para un tercer gol tras una galopada de Balde que Raphinha, muy enchufado, iba a aprovechar con un disparo cruzado.

Comodidad

Tras la reanudación, el Barça se sintió cómodo. Al Benfica no le quedaba más alternativa que intentar el milagro, pero lo hacía sin la fe y sin las piernas de los primeros tres cuartos de eliminatoria. Eso lo aprovechó el Barça para hacer daño en las transiciones. Pedri y De Jong tuvieron metros para conducir la pelota y el neerlandés demostró estar más cerca que nunca de ser ese jugador capaz de ejercer como motor y a la vez de romper líneas. Su partido levantó a una grada que llevaba tiempo esperándolo y sirvió a los azulgranas para desmoralizar a un rival que perseguía sombras.

Con el partido en el zurrón, Flick pensó en el Metropolitano. El Barça tiene un duelo clave este fin de semana contra el Atlético y eso pesó en un carrusel de cambios en el que se marcharon Dani Olmo, Lewandowski, Frenkie de Jong y Lamine Yamal, jugadores que serán clave si el Barça quiere reinar en Europa, un objetivo que parece más factible que nunca en los últimos años.