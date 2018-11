Liga de Naciones Wembley dicta sentencia para España Southgate, durante un partido. / REUTERS Inglaterra y Croacia se juegan el pase a la 'final four' de la Uefa Nations League en un encuentro donde el empate clasificaría a la selección de Luis Enrique JACOBO CASTRO Madrid Domingo, 18 noviembre 2018, 00:04

Este domingo, a las tres de la tarde, España se juega su futuro en la Liga de Naciones, curiosamente, en un partido que no va a disputar. De hecho, estará muy lejos, concretamente a 2921 kilómetros, la distancia que separa Gran Canaria y Londres. Cuando el reloj marque las dos de la tarde del domingo en ambas ciudades, en la primera de ellas la selección española estará concentrada en la previa de su partido amistoso ante Bosnia; mientras que en la segunda, Inglaterra y Croacia estarán esperando en el Estadio de Wembley que el árbitro griego Tasos Sidiropoulos pite el inicio de un encuentro en el que, pese a que físicamente solo habrá dos equipos, tres estarán jugándose algo.

Y es que el Inglaterra-Croacia de este domingo tiene tres resultados posibles que conllevan tres desenlaces distintos. Las cuentas son claras y no ofrecen ningún tipo de duda: si Inglaterra gana a Croacia estará en la 'final four' de la Uefa Nations League; si lo hacen los croatas, serán ellos los que estarán luchando por el título en junio; y si empatan, España será la que se clasifique. Quién se lo iba a decir a los de Luis Enrique, que han pasado de vencer a Inglaterra en Wembley y golear a Croacia a tener que aferrarse a una esperanza. Una esperanza que se refuerza si se tiene en cuenta otra de las variables del resultado: el descenso a la segunda división de la competición estará en juego. El empate a cero vale a los ingleses para mantener la categoría, mientras que el empate con goles sirve a Croacia, por lo que no es descartable pensar que en los últimos minutos del encuentro alguno de lo dos combinados intente defender la igualada.

En lo que no podrá influir España es en la gran diferencia física que puede haber entre Inglaterra y Croacia. Los de Zlatko Dalic jugaron un exigente partido ante la selección española el jueves y tendrán que enfrentarse a Inglaterra con menos de 72 horas de descanso. Además, no podrán contar con uno de sus referentes, Ivan Rakitic, baja por lesión. Caso diferente es el de los ingleses, que vencieron a Estados Unidos en un amistoso el pasado jueves y no usaron a John Stones, Kyle Walker, Harry Kane o Raheem Sterling entre otros.

Para Inglaterra y Gareth Southgate, el partido puede ser la perfecta venganza al varapalo recibido hace apenas cuatro meses en Rusia, cuando un gol de Mario Mandzukic en la prórroga les apartó de la final del Mundial. Además, el encuentro llega en un gran momento para los ingleses, que podrán contar con sus principales estrellas. Con un 4-3-3 claro, la principal duda reside en quién será el acompañante de Harry Kane y Raheem Sterling en la línea atacante. Marcus Rashford y Jadon Sancho se disputan el puesto, aunque la titularidad del segundo en el partido amistoso ante Estados Unidos hace indicar que seguramente sea el del Manchester United el que juegue frente a los croatas.

Por parte de los subcampeones del mundo, la principal baja es la ya comentada de Ivan Rakitic. Salvo sorpresa, su sustituto será Mateo Kovacic. Por lo demás, se espera el mismo once que venció a España, capitaneado una vez más por Luka Modric, que intentará llevar a su equipo a una nueva 'final four', o al menos, mantenerlo en la primera división de la Liga de Naciones.

Alineaciones probables

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Gomez, Chilwell; Dier, Henderson, Alli; Rashford, Sterling y Kane.

Croacia: Kalinic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Jedvaj; Kovacic, Brozovic, Modric; Rebic, Perisic y Kramaric.

Estadio: Wembley (Londres) (15:00 CET/14:00 GMT).

Árbitro: Tasos Sidiropoulos (GRE).

Televisión: Mediaset