Vuelve el fútbol de fin de semana UD Logroñés, SD Logroñés, Alfaro, Náxara y DUX esbozan un fin de semana de competición oficial con amistosos este sábado

No son partidos oficiales, pero sí un sábado intenso, como si los puntos estuvieran en juego. Este fin de semana, y este sábado, juegan los cuatro equipos que militan en Segunda Federación y el DUX, que prepara su campaña en la élite del fútbol femenino. La UD Logroñés afronta en Agoncillo el primero de los dos encuentros que juega este fin de semana. El segundo será mañana en Haro. La SD Logroñés se mide al Alfaro esta mañana en Varea; el Náxara acude a Pradejón, para festejar el trofeo local y el regreso de los verdiblancos a Tercera; y el DUX, con una nueva incorporación, se desplaza hasta Cenicero para medirse al Alavés. Y todo en un día. Ha llegado el fútbol a La Rioja.

Agoncillo y Haro Fin de semana doble para repartir minutos

La UD Logroñés encarará este fin de semana dos partidos más en su agenda de amistosos en escenarios conocidos. Por un lado, esta tarde juega en San Roque (19.00 horas), mientras que mañana lo hará en Haro, en el trofeo Luis de la Fuente.

Para los blanquirrojos, el partido va más allá de un entrenamiento, pero sin olvidar que el momento actual es para repartir minutos, por lo que es muy posible que Unai Mendia apueste por dar cuarenta y cinco minutos a sus jugadores cada día o apelar al reparto de 60/30 minutos diarios. Es evidente que el técnico no busca el resultado y sí mecanismos y aspectos propios del fútbol, pero el marcador siempre influye, independientemente de la categoría del rival. El técnico ya se enfrentó el pasado fin de semana a un escenario diferente, como es que el adversario marque primero, y salió airoso. Se adelantó el Náxara hace siete días, pero acabó ganando la UDL, 3-1.

SD Logroñés-Alfaro Debut a pares de dos equipos incompletos

Primer test de la temporada para los dos conjuntos riojanos de Segunda Federación que faltaban por debutar. Será el Ángel Aguado de Varea –a las 12.00 horas– el encargado de acoger la cita entre SD Logroñés y Alfaro. Con los equipos todavía a falta de ser apuntalados con algún fichaje extra, ambos llegan con dos intensas semanas de preparación a sus espaldas.

Por un lado, la SD Logroñés de Adrián Cantabrana presenta una cara muy diferente a la de la temporada pasada: solo repiten dos jugadores, con un plantel repleto de jóvenes fichajes. Enfrente, estará el Alfaro que continúa a las órdenes de Óscar Gurría con un equipo aparentemente similar que vivirá el primer año de la etapa de Landín en los despachos. Un debut en el que se podrán ver talentos riojanos que vivirán su primera temporada en la categoría como los Hernando, Berzal y compañía, hoy a mediodía en el Ángel Aguado.

SD Logroñés y Alfaro firman un interesante encuentro que les servirá para tomar notas pensando en el futuro

El DUX vuelve a la 'competición' después de suspender algún encuentro y con los efectivos justos

Pradejón-Náxara El Náxara va cogiendo sensaciones

El Náxara ha vuelto a Segunda Federación con el único objetivo de la permanencia. Su entrenador, Arturo Guerra, es ambicioso y se muestra orgulloso de los esfuerzos realizados por el club para la creación de una plantilla que empieza a encajar sus engranajes. «Esta semana ya estamos empezando a ver cómo el proyecto se va consolidando poco a poco», admite el preparador animado por la actitud y el esfuerzo que están mostrando sus chicos.

Esta semana han entrenado cuatro días de cara a prepararse para su segundo amistoso del verano, que se resolverá esta tarde en Pradejón con motivo del XII Trofeo de la Seta y el Champiñón (19.00 horas). Los blanquiazules se desplazarán a La Rioja Baja después de caer en su primer encuentro estival ante una UD Logroñés que defendió mejor sus credenciales sobre el campo del Ángel Aguado. Pese a la derrota (3-1), el Náxara se muestra ilusionado y optimista por el rendimiento que espera dar su plantel.

Pese a que el Pradejón es un equipo que acaba de cerrar su ascenso a Tercera, Guerra no diferencia entre rivales dándole la importancia que se merece a su contrincante de hoy. «No distingo entre equipos, vamos a seguir la línea de mantener dos onces diferenciados en cada mitad; además, estoy seguro de que no nos lo pondrán fácil ya que es su torneo y querrán mostrar su mejor imagen», advierte el técnico.

DUX - Alavés El DUX se refuerza antes de jugar en Cenicero

El equipo de la comunidad que más adelantada lleva su preparación es el DUX Logroño. Las de Héctor Blanco comenzaron a entrenar el pasado 16 de julio y esta tarde tienen previsto disputar su tercer amistoso contra el Alavés, a las 19.00 horas, en Cenicero. Además, el conjunto vinotinto lo hace reforzado con Paula Partido, canterana del Real Madrid.

La jugadora de Rivas-Vaciamadrid llega cedida del London City Lionesses y, pese a tener 20 años de edad, su bagaje en el fútbol femenino profesional es dilatado. Ha pasado por la cantera del Madrid CFF, así como por la del Real Madrid, llegando a debutar en el primer equipo en su partido de Champions contra el Breidablik y el Celtic de Glasgow. También ha pasado por las filas del Sevilla, equipo al que llegó cedida y con que el disputó trece partidos en la máxima categoría. Por si fuera poco, también se ha proclamado campeona del mundo con la selección española sub'17.

Paula Partido llega al DUX para ocupar el lateral del campo tanto en el centro como en la parcela ofensiva del equipo. «Estamos muy contentos con el fichaje de Paula, que nos va a dar más profundidad por fuera y más velocidad. Es una jugadora que teníamos muy controlada de otros años y se dio la situación de esa cesión; así que estamos encantados de tenerla e intentaremos sacarle el máximo rendimiento», explica Héctor Blanco.

La llegada de la futbolista madrileña, que entrenó ayer con el equipo y que podrá sumar minutos hoy contra el Alavés, permite que el vestuario vinotinto gane efectivos. «Seguimos estando pocas de primer equipo, pero con las incorporaciones de Partido y Flavine vemos un poco más la luz. El domingo esperamos que también se incorpore Xime de la selección de Uruguay y Falfan de Argentina», confía el preparador.

