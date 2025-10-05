Volver a ganar en Las Gaunas

El DUX Logroño, en una jugada dentro del área durante el partido contra el Real Madrid, en el que se quedó cerca de ganar en Las Gaunas.

Marta Hermosilla Garrido Domingo, 5 de octubre 2025, 09:55

Ganar en Las Gaunas. Esa es la tarea pendiente del DUX Logroño para esta jornada. No solo por estrenar su casillero de triunfos, que por el momento escasea con apenas dos puntos, sino también por volver a festejar una victoria con la que reconciliarse con su campo. Porque ganar en casa se ha convertido en una viaje deuda que el conjunto vinotinto quiere saldar.

Para encontrar la última alegría del equipo femenino riojano sobre el tapete del Municipal hace falta echar la vista a tras. A la pasada temporada, al 5 de noviembre de 2023, concretamente. El DUX Logroño, que por aquel entonces disputaba sus partidos de liga en Primera Federación en Pradoviejo, aprovechó la disputa de los dieciseisavos de final de la Copa de la Reina para reencontrarse con Las Gaunas. Ganó y eliminó al Eibar –un rival de la élite– gracias al penalti de Martina del Trecco. Fue una noche especial, de esas que se recuerdan con cariño, aunque el torneo del KO no sirviera para cambiar de tendencia ya que un mes después, el Madrid CFF pondría in al sueño de las vinotinto en el mismo escenario.

Si hablamos de victorias dentro de la competición regular, el salto en el tiempo es todavía más grande. Hace falta remontarse a la temporada 2020-2021, la última en la que el conjunto femenino compitió en la máxima categoría bajo el nombre del EDF Logroño. Fue el 16 de mayo de 2021 cuando las riojanas vencieron con un 2-1 al Tenerife, firmando su última victoria liguera antes de certificar su descenso dos jornadas después ante el Eibar.

El descenso marcó un punto de separación entre el DUX y Las Gaunas. Durante cuatro temporadas, el conjunto vinotinto jugó lejos del histórico campo para ocupar uno de los terrenos de Pradoviejo, mientras buscaba el regreso a la élite durante un periodo marcado por la reconstrucción y el esfuerzo diario. Y es que el EDF de aquel 2021 era un equipo muy distinto al que ahora vuelve a Las Gaunas. Nombres como Anita, Judith Luzuriaga o Jade Boho formaban parte de ese vestuario; del que en la actualidad solo resiste Lorena Valderas, capitana y símbolo de continuidad.

Con la vuelta de la entidad capitalina al máximo nivel del fútbol nacional, Las Gaunas se ha convertido en un terreno incómodo en el que no se han llegado a los resultados esperados y deseados. El equipo ha competido, ha rozado victorias ante rivales de entidad –como el empate 'in extremis' del Real Madrid–, pero el triunfo aún se le resiste.

El DUX llega a su cita de hoy con la necesidad de transformar las buenas intenciones en resultados. Es conocedor de que, si quiere permanecer un año más en la Liga F, debe empezar por casa. El Ganada, su rival de esta tarde, será un contrincante exigente pero el conjunto riojano tiene ante sí una oportunidad doble: estrenar su casillero de victorias esta temporada y reencontrarse con el triunfo en Las Gaunas.

