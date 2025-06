Otra riojana en el firmamento de las estrellas

Marta Hermosilla Garrido Jueves, 5 de junio 2025, 07:51 Comenta Compartir

Ana Velázquez, también conocida entre los que han compartido vestuario con ella con el diminutivo cariñoso de Anita, es uno de esos rostros que el fútbol femenino riojano no dejará en el olvido jamás. Esté donde esté y pase el tiempo que pase. Y es que, su nombre está intrínsecamente ligado a los días más gloriosos del antiguo EDF Logroño, equipo en el que creció, maduró y con el que tocó la gloria en 2018 con el histórico ascenso a Primera División. Ahora, cuatro años después de su salida del club de su vida, el destino vuelve a ponerla bajo los focos de la máxima categoría al devolverla a la élite, esta vez como jugadora del Alhama El Pozo, tras en un final de temporada de infarto.

Nacida en Logroño, Ana lleva el fútbol en la sangre desde niña. Siempre le llamó la atención la pelota y nunca le importó ser una de las pocas chicas que dedicaban el tiempo libre del recreo para jugar al fútbol. Empezó entrenando en el equipo de su colegio, el Duquesa de la Victoria, hasta que el EDF Logroño lo absorbió bajo su nombre. Formó parte de su cantera y a los doce años ya destacaba en sus filas, convirtiéndose en una figura clave del crecimiento del fútbol femenino en La Rioja desde sus cimientos.

Junto a ella, el equipo hizo historia al conseguir por primera vez el ascenso a la máxima categoría, donde permanecería durante tres temporadas viviendo momentos tan épicos como la final de la Copa de la Reina contra el Barcelona en febrero del 2021. Aquel mismo año, la riojana tomó la difícil decisión de salir de su Logroño natal para emprender un nuevo camino lejos de su comunidad fichando por el Osasuna. También pasó por las filas del AEM, para recalar este último curso en el Alhama El Pozo, equipo con el que ha conseguido el meritorio primer puesto en la tabla que asegura un lugar en la liga de las estrellas.

El equipo de Murcia logró el ascenso en una última jornada agónica que, pese a que con su empate contra el AEM le colocaba igualado a puntos con el Alavés, se dirimió a su favor gracias al 'goal average'. «Tanto Alavés como nosotras estábamos a poco de ascender directas; todo se iba a decidir en pequeños detalles y en cada partido salíamos al 100% tanto mental como físicamente para llevarnos los tres puntos», explica Ana.

Aunque las cuentas salieron por la mínima, la futbolista logroñesa confiesa que su intuición le decía que esta temporada era la indicada: «Sinceramente, tenía esperanzas. Cada año daba todo lo que podía para que en algún momento tuviese la oportunidad, aunque era consciente que cada vez era más difícil. Haberlo conseguido con este maravilloso grupo y con un ascenso directo es algo único e inolvidable».

Además, el próximo curso tendrá el aliciente de que Ana se reencontrará con el equipo de su vida, el nuevo DUX Logroño, en la Liga F tras el brillante paso de las vinotinto por los 'play off'. A pesar de que sus caminos ya no sean los mismos, la centrocampista logroñesa no esconde la alegría que le produce ver a su antiguo vestuario de nuevo en la élite al asegurar que «se lo merecen, porque la liga es dura y seguir compitiendo un mes más en un 'play off' hace que tenga mucho más valor». Además, «algunos de los que están allí son riojanos como yo y tienen ese sentimiento de llevar a la comunidad a lo más alto», añade.

Ana Velázquez tiene contrato vigente con el Alhama El Pozo por lo que la próxima campaña el DUX Logroño será uno de sus rivales directos por la salvación en la máxima categoría. El duelo directo entre ambos en Las Gaunas será, sin duda, uno de los momentos más especiales del curso para ella que ya «siempre es bonito volver a casa y enfrentarse a los que te han visto crecer».

De cara a esta nueva etapa, Ana mantiene los pies en el suelo y la mente puesta en la permanencia: «Como recién ascendidos el objetivo es la salvación. Espero un año sufrido pero a la vez la unión que tuvimos este año pasado tiene que seguir intacta pese a que las cosas no salgan», concluye.

