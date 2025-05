Héctor Blanco, el mago del fútbol femenino

Marta Hermosilla Garrido Sábado, 24 de mayo 2025, 13:57 Comenta Compartir

Pocas figuras han estado tan ligadas a la historia del fútbol femenino riojano como la de Héctor Blanco. Su idilio con el antiguo EDF, actual DUX Logroño, se remonta a más de una década, cuando levantó su primer título como entrenador de un grupo de niñas que soñaban con dedicarse profesionalmente al balón. Los sueños se hacen realidad y él es la viva imagen de ello como protagonista del épico ascenso a Primera en el 2018. Firme defensor de la figura de la mujer en el deporte, siempre ha atendido la llamada del club cuando ha demandado sus servicios, tanto para sacarlo del abismo como para llevarlo de vuelta a la liga de las estrellas. Este domingo buscará agrandar su legado.

Todo comenzó en la temporada 2012-2013 cuando Héctor, vinculado desde su mayoría de edad al fútbol base, se topó por primera vez con un vestuario femenino. Aquel año fue brillante para el técnico y así lo recuerda con enorme cariño, ya que pocas veces un preparador puede proclamarse campeón a las órdenes de tres equipos distintos del EDF. Fue un gran entrenamiento para lo que años después el destino le depararía.

Consolidado dentro de la entidad, la campaña 2015-2016 estuvo marcada por la clasificación para el 'play off' a la máxima categoría de un proyecto joven, pero tremendamente ambicioso. Sin embargo, el Betis frustró aquel primer intento. El ascenso se haría esperar, pero no por mucho tiempo ya que fue en la temporada 2017-2018 cuando el EDF Logroño de Lorena Valderas, Anita, Marisol, Judith Luzuriaga o Ana Tejada, entre otras muchas, logró lo que parecía imposible: poner a La Rioja en el mapa del fútbol femenino nacional después de superar al Tacón en Madrid. Fue una tarde mágica, que terminó con Héctor Blanco celebrando entre lágrimas una proeza, que hasta ahora, nadie ha podido igualar. Como es menester, también se mojó con el agua de la fuente de Murrieta cumpliendo con esa tradición que solo entienden los riojanos.

Tras el ascenso del 2018, el entrenador se echó a un lado cediendo el testigo en Primera a Chechu Martínez

A finales del 2023, cogió el testigo de Samuel Espada para salvarlo del descenso y terminar a las puertas del 'play off'

La campaña siguiente fue agridulce para el técnico riojano. Aunque el equipo ya jugaba en Primera División, los resultados no acompañaron y, tras una derrota contra el Sevilla en Las Gaunas, Héctor decidió echarse a un lado dejando el banquillo en febrero del 2019. Cedió el testigo a Chechu Martínez, quien logró la permanencia. Él, por su parte, se alejó del foco mediático y volvió a sus orígenes en el fútbol riojano, regresando a Tercera División para dirigir al Tedeón.

Pero la historia entre Héctor Blanco y el EDF, que ya había cerrado su transformación en DUX Logroño, no terminó ahí. En la campaña 2021-2022, con el club ya descendido a Segunda, el teléfono sonó de nuevo. El entrenador dejó el equipo de Navarrete y regresó para intentar replicar la gesta del 2018, «como un objetivo personal y familiar». El ascenso no se logró entonces, y al finalizar la siguiente temporada, en abril del 2023, decidió abandonar la primera línea en favor de Samuel Espada, entrenador del filial.

La calma no duró mucho ya que los desastrosos resultados del curso, que dejaron al DUX Logroño en puestos de descenso, hicieron que la directiva volviera a mirar hacia Héctor Blanco para salvar la situación. Y como ha hecho todos estos años, el preparador aceptó el desafío. Se hizo cargo del vestuario en una situación crítica y no solo consiguió salvarlo, sino que logró firmar una remontada que lo dejó al borde de disputar el 'play off'. Un milagro deportivo que volvió a reafirmar su figura como el salvador del club.

Esta temporada, ya con el equipo clasificado para la fase de promoción a la máxima categoría, Héctor Blanco se encuentra ante una nueva oportunidad de hacer historia. Repetir aquel ascenso del 2018 no es solo un sueño, es un objetivo que siente más cerca que nunca. «Tenemos muy claro que llevar otra vez a La Rioja al fútbol profesional es muy importante para toda la comunidad y queremos hacerlo realidad el domingo», asegura. 90 minutos, o 120 en el peor de los casos, es el tiempo que resta para que el mago vuelva a tocar con su varita el devenir del deporte en la región.

'Tardeo' con música para calentar motores antes el partido El DUX Logroño quiere que Pradoviejo sea una fiesta. Y es que, el conjunto vinotinto ha organizado un 'tardeo' con música de un dj invitado para calentar motores en el bar de la instalación deportiva antes de que el balón eche rodar en el campo. Será solo el preliminar de una celebración que se antoja del tamaño del logro del ascenso. Si el equipo que dirige Héctor Blanco mantiene o agranda el resultado de la ida, con un 0-3 contra el Cacereño, la vuelta a la máxima categoría se consagrará en la fuente de Murrieta.

