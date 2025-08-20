Un equipo todavía por cerrar en el DUX Logroño

Las jugadoras del DUX Logroño y de Osasuna, dispuestas para un saque de banda de la capitalinas.

Marta Hermosilla Garrido Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:33

El DUX ultima su plantilla de cara a su regreso a la Liga F, la máxima categoría del fútbol femenino español. Con el inicio de la temporada a la vuelta de la esquina, el club riojano trabaja para cerrar la llegada de seis jugadoras que elevarán la nómina del primer equipo a un total de 24 futbolistas.

Anoche se dio a conocer el primer movimiento de esta ronda de fichajes con la incorporación de la futbolista Rebeca Costa Da Silva. La futbolista brasileña reforzará al conjunto de Héctor Blanco procedente del Houston Dash, de la NWSL, y llega para dar más empaque a la defensa y centro del campo de las riojanas. A nivel internacional ha sido campeona de Sudamérica sub'17 en el 2022 y en el 2024 con la sub'20.

Del resto de jugadoras aún se desconocen el nombre, aunque sí se sabe su procedencia. Otra llegará de la liga americana y las cuatro restantes son africanas y cuentan con experiencia en sus selecciones nacionales, además de haber disputado la Copa de África, un aval competitivo de primer nivel.

Con su llegada, el DUX refuerza la línea que ya encabeza Flavine Mawete, fichaje confirmado este verano y reciente internacional con la República del Congo. Mawete ya ha debutado en los amistosos de pretemporada, ganándose un puesto en el once inicial. Al igual que María Miralles, Andrea Colomina, Paula Rubio, Annelie, Daiana Falfán y Paula Partido. Todas ellas refuerzos para aportar experiencia y calidad a lo que la nueva categoría demanda.

Estas nuevas jugadoras se encuentran pendientes de la autorización de trabajo, por lo que aún no se han integrado a la dinámica del equipo. Sin embargo, el club espera poder contar con ellas en breve para completar el bloque antes del inicio liguero.

Mientras tanto, la plantilla dirigida por el cuerpo técnico volvió ayer a los entrenamientos en las instalaciones de La Isla. La preparación se intensifica de cara a un fin de semana cargado de amistosos de nivel. El viernes, el DUX se enfrentará al Tenerife a las 18.00 horas en Anguiano, un choque que será retransmitido en directo por TVR y que contará además con una redifusión el sábado 23 a las 21.30 horas. Un día después, el domingo, el conjunto riojano medirá fuerzas en Soria frente al Madrid CFF.

Balance de pretemporada

El equipo comenzó la preparación con dudas, acumulando tres derrotas consecutivas frente al Eibar (0-1), la Real Sociedad (4-0) y el Deportivo Alavés (2-0). Sin embargo, con la incorporación progresiva de las jugadoras que se encontraban fuera, el DUX ha conseguido revertir las sensaciones: primero con un empate ante el AEM (1-1) y, más recientemente, con una trabajada victoria contra Osasuna (0-1). Estos resultados han devuelto confianza al grupo y permiten afrontar el tramo final de la pretemporada con optimismo.

Con las seis incorporaciones internacionales pendientes y un equipo que empieza a mostrar solidez en el campo, el DUX encara el decisivo regreso a la Liga F con la ambición de permanecer en la élite del fútbol femenino.