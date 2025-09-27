El DUX Logroño inicia su liga

Mía Asenjo salta para cabecear el balón y tomar la posesión en el partido contra la Real Sociedad.

Marta Hermosilla Garrido Sábado, 27 de septiembre 2025, 08:54

La temporada en la Liga F comenzó el último fin de semana de agosto, pero Héctor Blanco anunció desde un inicio que su liga comenzaría casi un mes más tarde. Conseguir puntos estas semanas era un regalo, pero no un objetivo realista para el preparador riojano, aunque sus pupilas han conseguido sacar pepitas de oro del río ante algunos de los rivales más complicados de la categoría. Tras este exigente arranque, el DUX Logroño se coloca, ahora sí, el mono de trabajo para enfrentarse a un recién ascendido como es el Alhama al que debe hablar de tú a tú. La guerra por la permanencia ha empezado y Las Gaunas será esta mañana (12.00 horas) el escenario de esta primera batalla.

No es fácil aclimatarse a una nueva categoría, menos aún cuando el calendario prueba los reflejos de uno desde un principio. Y es que si alguno ha tenido que emplearse al máximo en el transcurso de estas cuatro jornadas, ese ha sido el DUX Logroño. Este arranque, pese a que podía ser engañoso en cuanto a números, ha dejado buenas sensaciones en el seno vinotinto además de un botín mucho más pesado de lo esperado. Son dos puntos, pero éstos bien se podrían multiplicar por tres al conseguirlos ante adversarios como el Real Madrid o el Badalona. Incluso, podía ser aún mayor, pero la entidad riojana ha podido sufrir en sus carnes la cara B del VAR 'low cost' recién implantando en la competición. Un ejemplo de ello fue su encuentro contra la Real Sociedad, en el que un dudoso penalti en el tiempo añadido le terminó arrebatando dos puntos más de su casillero

Está claro que enfrentarse al Barcelona nunca viene bien y que, tal y como explicó hace unas semanas el preparador, era «una jornada atípica que hay que pasar». Sin embargo, queda el consuelo de que, por el momento, es al equipo al que menos goles de ha encajado el conjunto culé en este inicio liguero.

Han sido semanas de pruebas, de lanzar monedas al aire esperando que saliera cara, de esperas eternas por completar la plantilla... hasta hoy. Hoy comienza la liga del DUX y lo hace ante un Alhama al que conoce bien de la pasada campaña y que pelea por el mismo objetivo que él: la salvación. Conseguir el primer triunfo del curso será crucial antes de medirse la próxima jornada a un Granada que dio la sorpresa la temporada anterior quedando en quinta posición. Después tocará visitar Galicia para enfrentarse a un Deportivo que se estuvo debatiendo entre el ascenso y la permanencia; y a un Espanyol que tampoco conoce lo que es ganar este curso. A las armas.

