Llegaron. Al fin. Después de semanas de largas esperas, de periplos administrativos eternos, de partidos en los que apenas había rotación en el banquillo, de visados, de permisos, de aviones... las futbolistas procedentes del continente africano han llegado. Sus nombres son: Nancy Amoh, Adama Congo, Madinatau Rouamba y Comfort Yeboah. Y con ellas, el DUX Logroño da por cerrada su plantilla cuando está a punto de celebrarse la quinta jornada de liga. No es el escenario que Héctor Blanco hubiera preferido, pero mejor tarde que nunca y qué mejor que las nuevas se unan a la dinámica del equipo días antes de que éste se enfrente a un rival directo por la permanencia como es el Alhama el Pozo.

El conjunto vinotinto encuentra en esta tanda de fichajes, la última al menos hasta que se abra el mercado de invierno, las piezas que le faltaban para completar un vestuario que habla infinidad de idiomas. En la defensa, el DUX se ha reforzado con dos piezas de proyección mundial con la burkinesa Madinatau Rouamba, con 14 internacionalidades y experiencia en la liga turca, y la ghanesa Comfort Yeboah, la última en sumarse a la lista de jugadoras. Ambas se integran en una línea ya de por sí numerosa con Nata Cebolla, Marta Masferrer, Andrea Colomina, Rebeca Costa, Iria Castro, Lorena Valderas, Annelie Leitner y Zoe Matthews como base de la retaguardia.

El centro del campo también gana en frescura con la llegada de Nancy Amoh, talento ghanés de 20 años que se estrena en Europa tras colgarse el bronce en la Copa de África 2025. Técnica, con buena visión de juego y temple para organizar, compartirá sala de máquinas esta temporada con Laura Martínez, Sandra Perera, Ximena Velzaco, Justina Morcillo, Paula Rubio, Daiana Falfán e Isina Corte.

La centrocampista africana, pese a llevar pocos días con el equipo, ya pudo debutar en la máxima categoría del fútbol español en el partido de la pasada jornada contra el Badalona. La de Ghana apareció en el once titular y sembró buenas sensaciones dentro del cuerpo técnico disputando la totalidad de minutos del empate sin goles firmado en el Nova Creu Alta.

Para terminar, la guinda del pastel se coloca arriba, con el refuerzo de Adama Congo, como punta de lanza. La delantera que portará el dorsal número 9 destaca por su rapidez y potencia se suma a Mía Asenjo, Flavine Mawete y Paula Partido. Ésta última, pese a que ocupó la mayoría de encuentros de la pretemporada en el carril, ahora ha pasado a colocarse en la ofensiva merced de su calidad física. De esta manera, el DUX ha configurado un frente de ataque heterogéneo que ofrece al entrenador más variantes para mover piezas en función del rival y que puede marcar la diferencia en partidos ajustados.

La plantilla se completa bajo los palos. En este caso, son tres las porteras que dispone la entidad vinotinto, aunque en este arranque liguero solo se esté viendo a Miralles con las manoplas. Chelsea no ha podido jugar por molestias y la meta del filial, Candela, ha viajado con el equipo en los últimos choques a domicilio.

Con estos nombres, la plantilla del DUX Logroño queda conformada por 25 jugadoras: tres porteras, diez defensoras, ocho centrocampistas y cuatro delanteras. Una estructura sólida que ofrece a Héctor Blanco rotaciones y la posibilidad de plantear partidos con un abanico táctico más amplio. El camino hasta aquí ha sido largo y exigente, pero el club riojano ya tiene lo que perseguía desde el inicio del proyecto, que no es otra cosa que un grupo completo, joven y con un marcado acento internacional.