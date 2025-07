El deporte riojano habla en femenino

Marta Hermosilla Garrido Miércoles, 23 de julio 2025, 07:34 | Actualizado 08:30h. Comenta Compartir

Hace no mucho tiempo la mujer era vista como una 'rara avis' dentro del deporte profesional. Competir, destacar, llenar gradas o salir en los medios eran privilegios que, casi siempre, estaban reservados para los hombres. Pero algo ha cambiado. Gracias al esfuerzo, la constancia, el tesón y la disciplina de muchas, ahora son las chicas las que copan portadas. Y hoy, en La Rioja, son ellas las que están escribiendo las páginas más brillantes del deporte a nivel nacional e internacional.

En los campos de fútbol, el DUX Logroño ha vuelto a la Liga F; en los pabellones, el Grafometal Sporting La Rioja ha logrado la permanencia en la Liga Guerreras Iberdrola; y en los polideportivos, el Ocisa Haro ha hecho historia al clasificarse para competir en la Liga Europea. Tres clubes, tres historias y tres referentes que allanan el camino de todas esas niñas que ya no conciben como una utopía la figura de la mujer en el deporte al más alto rendimiento.

La comunidad encara una temporada ilusionante y enormemente atractiva con hasta tres representantes en la máxima categoría de diferentes disciplinas. Hablando de fútbol, lo que hace años consiguió hacer el Logroñés, ahora es el DUX el equipo que ha permitido que La Rioja toque el cielo de nuevo. Aunque este éxito, del que se presume en la actualidad, no tendría sentido sin los años trabajando desde la base.

DUX Logroño Otra vez en la élite del fútbol

El germen de la entidad riojana, el antiguo EDF, ha apostado por el desarrollo del fútbol femenino casi desde sus inicios siendo cuna de talento de futbolistas que ahora levantan trofeos continentales, incluso, mundiales. Sin olvidar del hito cosechado en el 2018, al hacer posible un ascenso a Primera que parecía ser imposible de replicar en la comunidad. De aquel proyecto, que hace casi dos meses igualó la gesta bajo unas nuevas siglas, solo queda su entrenador, Héctor Blanco, y su capitana, Lorena Valderas; aunque la esencia de su vestuario siga intacta.

Ahora, el conjunto vinotinto se prepara para afrontar su segunda etapa en la Liga F, donde compartirá verde con balones de oro y campeonas del mundo. Lo hace bajo una nueva gestión, que pasa a manos argentinas, y en una nueva sede, su ciudad deportiva en el histórico recinto de La Isla. Aunque sus partidos se disputarán en la única instalación que cumple con la exigencias que demanda la máxima categoría del balompié nacional: Las Gaunas.

En el Palacio de los Deportes seguirá vistiendo de gala el balonmano riojano gracias a la chicas del Grafometal Sporting La Rioja. El conjunto verdeamarillo jugará un año más en la Liga Guerreras Iberdrola después de una temporada de contrastes en la que la llegada de Luismi Ascorbe se convirtió en un punto de inflexión para cerrar la permanencia una jornada antes de concluir la fase de descenso.

Grafometal Un año más en la División de Honor

El Grafometal no quería revivir la decepción de su primera experiencia en la División de Honor femenina en el 2022, en la que cayó a la categoría de Plata unos meses después de firmar el ascenso; por lo que esta vez, con algo más de bagaje y referencias, el conjunto riojano empezó el curso superando hasta sus propias expectativas. Las chicas consiguieron empatar al subcampeón de Liga, el Attico Elche, llegando a asentarse en mitad de tabla, sin embargo, la cosa se torció en la segunda vuelta con un solo empate y una escasa victoria que les llevaba al 'play down'. Y antes de que el cuento se repitiera, Juanjo González se echó a un lado cediéndole la batuta de mando a un Luismi Ascorbe que se convirtió en el salvavidas en el que el Grafometal se aferró para no perder la categoría. El triunfo en Elda hizo posible la permanencia y la afición riojana podrá seguir disfrutando del más alto nivel del balonmano nacional una temporada más sin tener que moverse de casa.

Ocisa Haro Rioja Voley Una década en Primera

Por último, pero con el currículo más brillante y abultado de todos, está el Ocisa Haro Rioja Voley. El club jarrero se fundó en el año 1996 por un grupo de jóvenes amantes de la disciplina que arrancaron con un equipo sénior masculino y distintos equipos femeninos desde categorías juveniles. Y fueron ellas quienes, en la temporada 2002-2003, llevaron a La Rioja a la Segunda División Nacional y las que dos campañas después, firmarían el ascenso a Primera.

Años después llegaría la participación en la Superliga 2, la Copa Princesa y la Superliga, hasta que en la campaña 2011-2012 el conjunto riojalteño consiguió levantar el trofeo de la Copa de la Reina en Salou siendo el primer equipo riojano en conseguir poner su nombre en un título nacional de tal envergadura. Y tan solo una temporada después, el Haro Rioja llegó a lo más alto siendo el equipo del triplete al proclamarse ganador de la Supercopa, de la Copa de la Reina -celebrada en Haro- y la Liga.

Parecía que las chicas del Haro no tenían techo aunque la espinita de Europa aún no había quedado resuelta. Hasta este año. Y es que, después de una temporada inolvidable en la que se han terminado colocando entre los cuatro mejores clubes de España, el esfuerzo del equipo riojalteño se ha visto recompensado con un billete directo a la CEV Volleyball Challenge Cup, donde se medirá al Buducnost Podgorica en la primera ronda.

Las historias de estos tres clubes no solo hablan de victorias deportivas; también hablan de empoderamiento, de visibilidad y de romper unas barreras que ahora son ellas las que derriban con fuerza desde el primer escalón.

