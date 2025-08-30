La Rioja ya huele a La Vuelta

Alejandro Valverde, en la etapa de Valdezcaray de 2012, cuando llegó como líder pero acabó perdiendo el maillot rojo.

La Rioja huele ya a la Vuelta Ciclista a España. La prueba se ha ido acercando a lo largo de la semana desde que partió desde Torino el pasado sábado. Ayer llegó a Zaragoza y mañana cierra su primera semana completa con la etapa que parte de Alfaro y culmina en la estación de esquí de Valdezcaray, con un recorrido de 195,5 kilómetros que va a transcurrir íntegramente por tierras riojanas.

Valdezcaray es quizás el final más reconocible por los aficionados al ciclismo y seguidores de la ronda hispana de los que han tenido lugar en La Rioja. Es verdad que la meta que cruzarán este domingo, en el aparcamiento de la estación es menos exigente que a la que se llegaba hace años, con más subida y que picaba más hacia arriba. Sin embargo, no deja de ser un final muy atractivo tras una etapa rompepiernas que pasará por 27 localidades – Alfaro, Ventas del Baño, Rincón de Olivedo, Igea, Cornago, Villarroya, Turruncún, Arnedo, El Villar de Arnedo, Ausejo, El Redal, Corera, Galilea, Murillo de río Leza, Villamediana de Iregua, Alberite, Albelda de Iregua, Nalda, Sorzano, Sojuela, Medrano, Daroca de Rioja, Hornos de Moncalvillo, Sotés, Ventosa, Santo Domingo de la Calzada y Ezcaray–.

Desde el 2000 son catorce las llegadas de etapa en La Rioja, las más recordadas son las metas en alto en las cimas del Alto de la Cruz de la Demanda, Alto de Moncalvillo y Valdezcaray.

Otro de los lugares emblemáticos es Logroño. La capital ha sido salida de etapa en siete ocasiones en este siglo XXI y llegada otras cuatro veces, y ha sido habitual ver cómo equipos y logística de la ronda ciclista tomaban los hoteles capitalinos y animaban las calles.

Repasando los libros de historia de La Vuelta, hay nombres ilustres del pelotón ligados a las etapas riojanas. En 2001, el mítico y malogrado 'Chava' Jiménez se impuso en el Alto de la Cruz de la Demanda en un día en el que se partió de Reinosa. En 2008, la salida se tomó en Calahorra y en la llegada a Burgos fue el tricampeón mundial Óscar Freire el que alzó los brazos en señal de triunfo, el último de los siete que sumó el cántabro en esta prueba.

Dos años después, fue Rincón de Soto el punto de partida de un largo día que terminó de nuevo en tierras burgalesas tras 196 kilómetros. Esta vez fue otro legendario llegador como el británico Mark Cavendish.

Más cercanos quedan dos etapas que quedaron en la retina de los aficionados con final en el Alto de Moncalvillo. En la primera, en 2020, la pandemia evitó el color de los seguidores de la carrera acompañaran en los arcenes la lucha final entre Primoz Roglic y Richard Carapaz que se llevó finalmente el esloveno.

Cuatro años después, en 2024, en el mismo escenario, el cuatro veces ganador de La Vuelta culminó una primorosa exhibición para ganar la etapa, dar más brillo al maillot rojo y sentenciar su victoria final. Fue la última llegada en La Rioja.

Mañana se escribirá una nueva página riojana en Vadezcaray en el libro de la nonagenaria ronda (aunque en estos 90 años han sido 80 las ediciones que se han podido celebrar). En esta etapa, considerada por la organización como de media montaña, el puerto final de primera categoría decidirá el vencedor.

Valdezcaray no es un puerto especialmente duro. Son 663 metros de desnivel en 13 kilómetros de subida, las rampas más complicadas se concentran en los primeros kilómetros, con un desnivel del 8%, que luego se suavizan. El final en falso llano puede permitir una llegada al esprint de un selecto grupo de elegidos.

El último en ganar en este escenario fue el australiano Simon Clarke en 2012, tras imponerse a su compañero de escapada, el alemán Tony Martin, en los metros finales.

Alejandro Valverde llegaba vestido de rojo, pero una caída poco antes de llegar a Santo Domingo de la Calzada le dejó malparado frente al resto de favoritos y tuvo que hacer la subida prácticamente solo para acabar cediendo el liderato a Joaquim 'Purito' Rodríguez.

