¿Cómo puedo ver el final de etapa de la Vuelta Ciclista en Valdezcaray?

Hay varias formas de poder disfrutar mañana de la etapa riojana de La Vuelta. La más evidente es por la televisión, con TVE y Eurosport como opciones a elegir para ver los 195,5 kilómetros que recorrerán los ciclistas desde la salida en Alfaro hasta la llegada en la estación de esquí de Valdezcaray.

Dónde ver el final de la etapa riojana META P Cobetia Monte Mayor P Sagastia P Ezcaray El acceso a Valdezcaray desde la LR-415 permanecerá cerrado desde el sábado a las 17:00 horas. Los coches que entren antes de esa hora deberán aparcar en las tres zonas habilitadas Se podrá subir al puerto a través de un acceso desde el Sendero desde el Camping de Ezcaray Camping de Ezcaray LR-415

Esta fórmula, estampa singular típica veraniega (cuántas largas sobremesas con el Tour de Francia y la Vuelta a España, acompañadas a veces por sus consiguientes siestas, han protagonizado las tardes de asueto vacacional), es la más sencilla, pero desde luego no es la más atractiva para los aficionados al ciclismo.

Porque lo que llena a los amantes de buen ciclismo es acompañar en su esfuerzo a sus esforzados ídolos y animarles a pie de calle. Y los riojanos tendrán la oportunidad en una etapa larga que recorrerá 27 localidades riojanas.

La carretera LR-416 y el acceso a Valdezcaray desde la LR-415 se cortarán esta misma tarde a partir de las 17.00 horas

Ahora bien, aquellos que quieran vivir la prueba de cerca deberán tener en cuenta los condicionantes que este tipo de eventos conlleva a la hora de desplazarse y tendrán que ajustar sus horarios a los marcados por la organización y a las restricciones a la hora de desplazarse por las carreteras por donde transcurre la prueba.

La salida desde Alfaro está fijada para las 12.37 horas, mientras que la llegada a Valdezcaray está prevista para un poco más tarde de las 17.30 horas.

En la localidad riojabajeña quedará prohibido aparcar desde hoy a las 22.00 horas en la zona de la estación de autobuses, las avenidas de Cruz Roja y Zaragoza y las calles San Antón, Tudela y Gonzalo de Berceo. Estará prohibida la circulación en estas mismas calles mañana, desde las 08.00 hasta las 15.00 horas

Hay que tener en cuenta que la carretera LR-416 y el acceso a Valdezcaray desde la LR-415 se cortarán esta misma tarde a partir de las 17.00 horas hasta las 08.00, cuando se volverá a abrir hasta las 12.00 horas. Además, están previstos los cortes de las carreteras por las que discurre La Vuelta unos 45 minutos antes del paso de la carrera.

El Ayuntamiento de Ezcaray ha anunciado que se ha limpiado el sendero desde el camping de Ezcaray, situado en la LR-415, hasta las primeras curvas del puerto. También ha habilitado varios aparcamientos en diversas pistas forestales como la de Sagastia, en Monte Mayor y en Cobetia (en la parte alta de Valdezcaray, en la antigua carretera ahora convertida en pista, hacia el Alto de las Tres Cruces).

