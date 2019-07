BICICLETA DE MONTAÑA Rocío García abre el fuego Rocío García, por los bosques de La Rioja. :: silvia Fernández La Copa del Mundo llega a Francia, donde la ciclista del BH busca una buena plaza en la parrilla y Dascalu, seguir líder Sub'23 M.G. LOGROÑO. Viernes, 12 julio 2019, 09:40

De Andorra a Francia. De Vallnord, a casi 2.000 metros, a Les Gets, a 1.100. La Copa del Mundo de mountain bike afronta su cuarta prueba sin apenas tiempo para recuperarse de la exigencia que trajo consigo la carrera pirenaica. Hoy se reanuda la competición con el Short Track. Carlos Coloma no lo correrá; Rocío García, sí. Vlad Dascalu y Josep Durán deberán esperar al domingo para entrar en acción, pues en Sub'23 no ha clasificatoria.

Vallnord ha dibujado un escenario apasionante para el entrenero Vlad Dascalu (Brújula Bike). Llega líder a la cita después de firmar tres podios en las tres carreras anteriores. Acudía a Vallnord con el reto de mantener el maillot de líder de la Copa y venció amparado en una enorme carrera y en una fantástica última vuelta en la que rompió a sus rivales, en especial al suizo Filippo Colombo, que este domingo corre en casa. Veinte puntos separa a ambos en la clasificación general.

En esa misma carrera estará Josep Durán (BH Templo Cafés), que hasta el momento no ha podido brillar. En Andorra acabó muy retrasado después de rajar dos cubiertas traseras. Durán necesita un buen puesto para dejar atrás la primera mitad de la Copa.

Una buena clasificación esta tarde permitiría a Rocío García no tener que arriesgar mucho el domingo

En Élite, Carlos Coloma (BH Templo Cafés) se centrará en el domingo, en el trazado de 3.8 kilómetros. El albeldense acabó fundido en Vallnord. Ayer llegó a Les Gets, en la frontera entre Francia y Suiza. Calor, altura y un enorme esfuerzo en la primera vuelta para entrar entre los veinte primeros. La diferencia de altitud entre ambos trazados es notable, pero pasa factura.

Así, la única que compite esta tarde es Rocío García (BH Templo Cafés). No participó en el Short Track de Andorra y se vio obligada a una gran remontada que la llevó de la plaza 33 a la 9 en una vuelta. Pero se cayó (dos veces) y su sueño de llegar hasta las primeras se esfumó. Su progresión es espectacular y ha demostrado que puede rodar con las mejores del mundo si bien una buena clasificación esta tarde le permitiría no tener que asumir tantos riesgos el domingo.