El Grafometal rescata un punto en el último suspiro

Eloy Madorrán Logroño Sábado, 29 de marzo 2025, 21:34

El Grafometal rescató este sábado un punto (21-21) en la cancha del Morvedre con un penalti a favor transformado por Blanca a falta de ... once segundos. Dani Berbés se estrenó en un partido complicado y al menos no perdió. ¿Bueno o malo el punto? El tiempo lo dirá. De momento, para el futuro 'play down' el balance con el Morvedre es negativo (una derrota y un empate). Pero lo preocupante para el Grafometal es que repitió los mismos patrones que viene mostrando en los últimos meses. Poca consistencia. Un equipo que se cae como una torre de naipes al primer contratiempo.

La principal novedad de las riojanas de salida fue la presencia de Tavares en el lateral y Sara en el extremo. Mejor circulación de balón por esa zona. La primera parte fue muy igualada. Los dos equipos se movieron siempre en un gol arriba o abajo. Al descanso (9-8) para las locales. El 6-0 defensivo de las riojanas comenzó bien, solidario de piernas y con Geandra respondiendo bajo palos. Este sábado fue la mejor del partido con diferencia. Y también Maitane en los penaltis (dos errados por el Morvedre, tres en total). Pero les costó a las verdeamarillas salirse de los bloqueos y sujetar a la pivote. En ataque, como toda la temporada, de más a menos. El principal hándicap: los errores en seis metros y las pérdidas de balón. Mucho que mejorar para la segunda parte. Regresó el juego y el Grafometal se puso por delante aprovechando una exclusión (11-13) y después de mucho intercambio de goles se llegó a los minutos decisivos con dos goles de renta (18-20), pero la exclusión de Tati fue una losa (20-20). Errores de Paula y Blanca en seis metros y Morvedre por delante (21-20) y posesión. A la heroica. Buena defensa riojana. Recupera balón y falta por golpe en la cara a Mina: roja y penalti que transforma Blanca. Doce segundos tuvo Morvedre pero no acertó. Un punto y gracias. Mucho margen de mejora para el equipo en este intento de invertir la dinámica negativa.

