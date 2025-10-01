Clavijo y LogroBasket cambian la copa por la liga

Pardina pelea por el balón en el partido entre Logrobasket y Clavijo del pasado 21 de septiembre.

La Copa España ha venido bien al LogroBasket Logi7 y el Reina Proteínas Clavijo. Los dos equipos riojanos que esta campaña compartirán Grupo Oeste en la Segunda FEB han tenido la oportunidad de poder disputar tres partidos de carácter oficial dentro de la pretemporada, lo que les ha permitido llevar al terreno competitivo lo trabajado a lo largo de este mes de septiembre que ya termina.

Blanquirrojos y blanquiazules se han medido a Biele Iraurgi y Castillo de Gorraiz Valle de Egüés y han protagonizado el primer derbi oficial de la historia entre ambos y esta semana ya están centrados en sus respectivos estrenos en la primera jornada de la fase regular.

Los de Ricardo Úriz afrontan una campaña en la que el principal objetivo es borrar el sufrimiento de las dos años anteriores, en los que el Clavijo descendió de Primera FEB y, después, a punto estuvo de cerrar una nueva bajada de escalón que acabó evitándose en un angustioso 'play out'.

Con el técnico navarro desde el inicio, lo visto hasta ahora permite enviar un mensaje de optimismo. Renovado el núcleo duro (Miguel de Pablo, Hugo Arbosa y Kevin Torres), han llegado jugadores con experiencia en la categoría en equipos de arriba de la tabla. La renovación del acuerdo con el Baskonia ha hecho que sigan vinculados Joseba Querejeta y Vit Hrabar, ambos lesionados hasta ahora aunque el base vuelve esta semana a entrenar. Más larga será la espera del esloveno, que se dañó en un torneo con el equipo vitoriano y estará fuera algunas semanas más. El tercero en llegar desde la entidad alavesa es Íñigo Royo, un jugador de 25 años con callo en la categoría.

Pese a la ausencia del base y del alero y con la intermitente participación del ala-pívot, el Clavijo ha tenido muy buenos momentos en los tres partidos disputados en Logroño. Úriz, que ha contado con los canteranos para entrenar y jugar, se ha centrado en forjar un equipo sólido en defensa, intenso y físico. Ha ganado los tres partidos coperos y parece llegar en buena dinámica al duelo del sábado ante el Clínicas Ponferrada, un clásico de la categoría, en el Lydia Valentín (19.00 horas). Contra el Iraurgi fue de menos a más, ante el LogroBasket mostró su mejor versión y frente al Valle de Egüés se dio cuenta de que necesita continuidad en el trabajo y el compromiso para no llevarse disgustos. Pero es un equipo que anima a ser positivos.

Los de Nacho Arbués, por su parte, están sumidos en la ilusión del debutante pero concienciados en hacer una buena temporada de estreno para que no se quede en un sueño con principio y fin. La entidad blanquirroja se movió rápido y bien para cerrar un equipo competitivo y con jugadores que se adaptaran con facilidad a la filosofía de juego marcada por el técnico durante todos estos años precedentes.

Se ha mantenido un bloque del grupo que ascendió y han llegado piezas importantes para dar consistencia interior y para mantener el modelo desde el exterior. El objetivo es incidir en un estilo y una personalidad sobre la cancha atrevida, dinámica y con el lanzamiento de larga distancia como arma de destrucción masiva a poco que los tiradores estén medianamente atinados.

El método parece funcionar. Tanto en el amistoso contra el Zaragoza como en los duelos coperos ante guipuzcoanos y navarros se mostraron superiores. Con el Valle de Egüés marcó distancia y fue regular a la hora de mantener la renta para llevarse el partido. Ante el Iraurgi, un primer cuarto descomunal dejó prácticamente sentenciado el choque y enseñó lo peligroso que puede ser este LogroBasket si se le deja lanzar el partido a campo abierto.

Las únicas dudas quedan del derbi disputado en el polideportivo de Lobete ante un Clavijo que fue muy superior. Tras el encuentro, Arbués señaló que había sido un buen aviso y apostó por seguir trabajando y mejorando de cara a llegar con las pilas cargadas a la inauguración de la fase regular, de nuevo ante el Iraurgi en Azpeitia (domingo, 18.00 horas).

