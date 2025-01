Calleja, el tercer español en el espacio: «Estoy entrenado para gestionar el miedo» El aventurero embarcará muy pronto en el cohete New Shepard desde Texas, en un hito histórico que Telecinco retransmitirá en directo

R. C.

J. Moreno Miércoles, 29 de enero 2025, 00:42 Comenta Compartir

Cuenta el montañero Jesús Calleja (59 años, Fresno de la Vega, León) que lo de ser astronauta le viene desde pequeño. «Me crié en un molino a las afueras del pueblo, porque mis abuelos eran molineros, pensando que era una estación espacial en mitad del planeta. Mi madre me llevó a un psicólogo, decía que no estaba bien el niño», recuerda entre risas el presentador, que muy pronto se convertirá en el tercer español de la historia que viaje al espacio, en un hito sin precedentes donde los espectadores serán testigos de cada uno de los pasos que el aventurero dará para cumplir un sueño, por cierto, que se inició tras el deseo del anterior consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile.

Calleja viajará en el próximo vuelo tripulado del cohete New Shepard de Blue Origin, la compañía de transporte aeroespacial fundada por Jeff Bezos, junto a otras cinco personas, en un momento histórico que se verá en directo en Telecinco en un programa especial al mediodía conducido por el periodista Carlos Franganillo -a día de hoy, todavía no se ha confirmado cuándo será la fecha exacta del lanzamiento-. La cadena ofrecerá las imágenes del ascenso del cohete, el regreso del propulsor, el aterrizaje de la cápsula, la apertura de la compuerta y las emocionantes reacciones de Jesús y su familia.

Hasta entonces, Prime Video estrenará este lunes 3 de febrero (y más adelante se verá en abierto en Cuatro) las dos primeras entregas de 'Calleja en el espacio', con la preparación del aventurero para el reto más importante de su trayectoria profesional. Este programa contará además con la colaboración de los astronautas Pedro Duque, Miguel López-Alegría y Pablo Álvarez, e ingenieros y expertos de la NASA, pero también con la participación de su entorno familiar, especialmente de su madre, a quien dará la noticia de su próximo proyecto.

El New Shepard en el que viajará Calleja despegará desde las instalaciones de Blue Origin en la zona oeste de Texas. Durante el viaje de 11 minutos de duración, los astronautas se elevan más allá de la línea de Kármán (a 100 kilómetros de altura), el límite internacionalmente reconocido del espacio, y experimentan varios minutos de ingravidez, contemplando vistas de la Tierra que, a menudo, cambian las vidas de los astronautas, a través de ventanas que ocupan más de un tercio de la superficie de la cápsula. Sin embargo, el propio presentador reconoce que está preparado para cuando llegue el momento. «Estoy entrenado para gestionar el miedo, que es algo muy relevante en la vida porque no te hace cometer equivocaciones. Otra cosa es el pánico, que si llega, es que la has liado», explica el leonés.

Dice que Pedro Duque le dio un buen consejo: «Estudia bien las fases del vuelo, que te cuenten qué ruidos vas a oír en cada segundo, porque hay explosiones que realmente dan miedo. De repente aquello va a frenar, vienes a casi 4.000 kilómetros por hora y te frenan los paracaídas». Desvela también el apoyo psicológico que tendrá antes de partir al exterior. «Te adiestran para que entiendas todas las fases, para que las estés esperando. Cuando tú esperas que va a suceder algo, el miedo lo tienes muy mitigado. Confío en los científicos y en la ingeniería porque si tuviera una mínima duda, no estaría aquí», expresa.

«Democratizar» el espacio

Calleja defiende que la tecnología que utilizará la nave en la que viajará es «tan sofisticada» que lo que va a hacer es «democratizar la llegada del espacio». «Los que vamos ahí dentro estamos recopilando datos para que en un futuro muy inmediato viajar al espacio sea más fácil», expone. El presentador asegura que solo tiene tres días exclusivos de preparación antes de marchar, a diferencia de los entrenamientos que se tenían que hacer años antes: «El diseño y la configuración de la nave hace que precisamente podamos ir al espacio de una forma, entre comillas, mucho más sencilla».

Un viaje, según defiende Calleja, que también servirá para dar un impulso a la ciencia ante una «ola abrumadora de terraplanistas y conspiranoicos» que le preocupa que alcance especialmente a los jóvenes. Él aprovecha su impacto en las redes sociales para rebatir las teorías desde el humor. «Lo hacemos simpático, divertido y explicamos la ciencia. Me preocupa la gente joven que ve mucho las redes sociales y, de repente, se hace una idea que no es. Cuando estás construyéndote como persona, al menos adquiere la información correcta», subraya.