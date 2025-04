Hall of Fame en plena Ruavieja

J. Sainz Logroño Jueves, 24 de abril 2025, 22:22 | Actualizado 22:45h. Comenta Compartir

El Salón de la Fama de la Música Hispana acaba de ver la luz en Logroño. No podía haber un lugar más castizo que la Ruavieja, la calle donde nació y empezó a cantar el célebre Pepe Blanco, para la versión española del anglosajón 'hall of fame'. El Centro de la Cultura del Rioja (CCR) fue este jueves escenario inaugural de este nuevo galardón honorífico para artistas de la canción en español que se estrena con nombres de estrellas internacionales como la cantante cubana Gloria Estefan y el catalano-andaluz de todas partes Kiko Veneno, el exitoso compositor jerezano Manuel Alejandro, la mítica banda madrileña Burning y el folclorista castellano Joaquín Díaz. Además, entre los primeros en ingresar en este nuevo y selecto club, tres auténticas leyendas 'in memoriam': María Dolores Pradera, Cecilia y Luis Eduardo Aute.

El acto de entrega de estos galardones creados por el promotor cultural Ignacio Faulín fue una gala singular en la capital riojana a la que asistieron algunos de los mencionados y otros estuvieron representados por familiares o amigos. Pero de todos ellos sonó música, protagonista de un evento cuyo objetivo, según su organizador, es «unir el hecho cultural con la proyección mediática, la reflexión y el espectáculo».

El inigualable José María López Sanfeliu 'Kiko Veneno', una de las figuras más influyentes del pop español en las últimas décadas, fue el último en aparecer en el escenario, como colofón a una larga tarde-noche. Tras recibir el premio con la humildad y la cercanía que le caracteriza, Kiko dedicó al público una auténtica copla popular, 'Te echo de menos', acompañado por el dúo burgalés Fetén-Fetén (con violín y acordeón).

En representación de Burning, Johnny Cifuentes tocó y cantó al teclado con Nico Álvarez, actual guitarrista de la extraordinaria banda de pop-rock creada en los setenta por los recordados Pepe Risi y Toño Martín, con mención especial al bajista riojano Eloy García. La canción escogida, todo un clásico, '¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?'.

Saludos desde América

De Miami llegaron dos saludos grabados, el primero de la cantante cubana que reside en Estados Unidos desde hace años: «Hola, amigos de España. Aquí Gloria Estefan sintiéndome increíblemente honrada de ser la primera artista en recibir este galardón tan importante, el Salón de la Fama de la Música Hispana. Nos encantaría estar en persona, pero allá va a estar un gran amigo nuestro, Luis Merino, que fue imprescindible en el éxito de uno de los discos más importantes de nuestra carrera, 'Mi tierra', que representó nuestra lengua por todo el mundo. Muchas gracias por esto. Nos vemos muy pronto por España. Los quiero mucho».

Ampliar Gloria Estefan, en el vídeo de saludo al Salón de la Fama. SFMH

Gloria Estefan: «Increíblemente honrada de ser la primera artista en recibir este galardón»

El mencionado Merino, director durante años de Los 40 y responsable de las emisoras musicales de Prisa, recogió el premio en su nombre. Y la cantante vasco-riojana Elena Aranoa, con Nacho Ugarte a la guitarra, interpretó en su honor 'Con los años que me quedan'.

Manuel Alejandro, a caballo entre Madrid y Miami igualmente, también intervino mediante un vídeo: «Buenas noches, amigos. Un honor y una gran satisfacción contar desde hoy y en el corazón de Logroño con un lugar, el Salón de la Fama, donde compartir con mis colegas en la canción ilusiones y proyectos. Muchas gracias, autoridades. Muchas gracias, organizadores. Muchas gracias».

Manuel Alejandro: «Un honor contar con un lugar en el corazón de Logroño donde compartir ilusiones»

El compositor estuvo representado por su hija, Alejandra Beigbedere. 'Voy a perder la cabeza por tu amor', un tema suyo que convirtieron en éxito estrellas como José Luis Rodríguez 'el Puma' o Bambino, fue interpretado por el cantante local Carlos Pérez Pascual, acompañado a la guitarra por Luisito Álvarez.

Por su parte, el folclorista Joaquín Díaz, con una trayectoria de más de seis décadas convirtiendo la canción de pueblo en valor cultural, recogió el galardón personalmente e interpretó una canción popular de Sanabria arropado también por Fetén-Fetén (en esta ocasión con acordeón, serrucho y bandurria).

Tres monumentos inmortales

El Salón de la Fama de la Música Hispana arrancó además con un homenaje póstumo a tres verdaderos monumentos de la canción en español, tres artistas inmortales a través de su obra. La gran María Dolores Pradera, que unió España y América con su voz y su elegancia, estuvo representada por su hijo, Fernando Fernán-Gómez hijo, y fue recordada con 'La flor de la canela', también a cargo de Elena Aranoa y Ugarte.

Por la inolvidable Cecilia asistió su hermana Teresa Sobredo y Lydia Martín cantó 'Un ramito de violetas'. Y por el cantautor Luis Eduardo Aute estuvo su hijo Miguel y su colaboradora durante años Cristina Narea hizo 'La belleza', con Germán Barrio al piano en estas dos canciones, un emotivo legado que sigue vivo en muchos admiradores.

Junto a estos ocho artistas, también fueron distinguidos dos profesionales del ramo: el periodista José Ramón Pardo, por toda una vida dedicada a la comunicación musical, y Carlos Galán, director del sello Subterfuge, por su pódcast 'Simpatía por la industria musical'. A todos ellos se les hizo entrega de una escultura en forma de libro abierto, obra del orfebre navarro Míchel Redrado.

El acto, presentado por la periodista Isabel Virumbrales, contó con presencia de profesionales del sector como la directora de la Federación de la Música de España (Es Música), Soco Collado, el periodista musical Víctor Lenore o Ramiro Villapadierna, director de la Cátedra Vargas Llosa, periodista y gestor cultural. Como afirmó este último, «la música popular es la mejor embajadora mundial del español y de nuestra cultura». Unos y otros, con palabras y canciones, hicieron de la velada una encendida defensa de la canción en castellano.

Pasada la fiesta, Logroño celebra este fin de semana la Feria de la Música en Español, que ocupará el Espolón desde este viernes (a partir de las 17.30 horas) y hasta el domingo con conciertos, presentaciones de libros y actividades lúdicas de todo tipo. Y el cantante Juanjo Bona cerrará en Riojafórum cuatro días a todo ritmo latino. Desde la Ruavieja.