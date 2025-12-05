La trilogía académica riojana se da la mano

Marta Hermosilla Garrido Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:19 | Actualizado 08:28h. Comenta Compartir

Las Jornadas Futuro en Español, celebradas en el Círculo Logroñés y organizadas por Diario LA RIOJA y Vocento, cerraron su decimoquinta edición con broche de oro al juntar, por primera vez, a los rectores de las tres universidades que llevan el nombre de La Rioja a nivel nacional e internacional. José María Vázquez García-Peñuela, rector de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR); Eva Sanz Arazuri, rectora de la Universidad de La Rioja (UR); y Natalia Álbarez Gómez, rectora de la Universidad Nacional de La Rioja en Argentina (UNLaR), protagonizaron un coloquio que no solo celebró un encuentro histórico, sino que también consolidó una visión compartida sobre el papel del español y la educación superior en el futuro.

La conversación arrancó con la conciencia plena de estar viviendo un momento singular. «Es un momento histórico, no por quienes lo representamos, sino por el hecho de haber coincidido las tres universidades aquí en Logroño», señaló José María Vázquez, subrayando la unión entre instituciones «bien distintas, pero hermanadas por la misión que estamos llamadas a cumplir». A su lado, Natalia Álbarez celebró la «diversidad en la unidad» que representa este triángulo académico a ambos lados del Atlántico, recordando que la educación superior «promueve el ascenso social y cataliza el desarrollo de las comunidades locales, nacionales e internacionales». Para ella, el encuentro abre un amplio horizonte para seguir avanzando en docencia e investigación, áreas en las que ya existe una cooperación tangible.

Eva Sanz, por su parte, insistió en lo que une más allá del nombre: «Nos une la educación, pero sobre todo nos une la lengua». Defendió el español como uno de los grandes pilares de esta alianza, recordando que La Rioja es cuna del castellano. El español, sostuvo, es ya presente científico y debe convertirse en futuro: «Estoy segura de que será la segunda lengua de la ciencia en un corto periodo de tiempo, solo hace falta que nos lo creamos un poco más».

El coloquio se adentró entonces en la proyección internacional de La Rioja, más allá del vino que identifica a ambos territorios. Álbarez puso en valor cómo la colaboración con UNIR ha permitido actualizar a más de 500 docentes en Argentina y abrir proyectos de investigación conjuntos. La rectora de UR complementó esta visión recordando la necesidad de equilibrar la internacionalización con la regionalización, apoyando el desarrollo productivo tanto en La Rioja española como en la argentina.

El futuro del español como lengua de ciencia y tecnología ocupó el tramo final del diálogo. Álbarez lo definió como «una construcción permanente», alimentada por quienes investigan y piensan desde esta lengua. Vázquez añadió un matiz decisivo: el futuro también pasa por «incorporar el español como lengua de las máquinas», evitando así el 'peaje' del inglés en los procesos algorítmicos para situar a esta lengua en el centro del desarrollo tecnológico.

Para cerrar, los tres rectores coincidieron en la relevancia de unas jornadas, que cumplen quince años de vida consolidada. «Estas jornadas construyen posicionamiento, vínculos y conocimiento», destacó la rectora de la UNLaR, subrayando la importancia de su continuidad. Su homóloga en España añadió que eventos como éste son fundamentales para visibilizar la fuerza del español, recordando que más de quinientos millones de personas lo tienen como lengua nativa, siendo el segundo idioma materno más hablado del mundo solo por detrás del chino mandarín.

El encuentro concluyó con la sensación de haber asistido a un diálogo de altura, donde tres instituciones distintas que se reconocieron como aliadas. Una afirmación compartida, hecha desde ambos lados del Atlántico: la educación y la lengua siguen siendo los puentes más sólidos hacia el futuro académico bajo la seña de La Rioja.

