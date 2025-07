La provocación llega al RockLand Art Fest

María Caro Jueves, 17 de julio 2025, 20:54 | Actualizado 21:14h. Comenta Compartir

La cuarta edición de RockLand Art Fest arranca este viernesy se prolongará durante este fin de semana en un año en el que crece, ya que suma una noche más de conciertos. Además, ha ampliado su recinto y ha incorporado un segundo escenario principal, lo que facilitará el movimiento del público y evitará que los conciertos se solapen.

El festival incluye en su cartel a artistas como Iggy Pop, Sex Pistols ft. Frank Carter, The Black Keys, Jet, Wolfmother y Marcus King, entre otros, consolidando su posición como uno de los grandes referentes musicales del norte de España.

PRINCIPALES ACTUACIONES Viernes 18 de julio

Refused 20.40 horas.

Alcalá Norte 21.50 h.

Sex Pistols & FC. 22.50 h.

Los Zigarros . 00.20 h.

Jet 1.20 h.

Sábado 19 de julio

The K's 20.40 h.

Morgan 21.35 h.

Iggy Pop 22.40 h.

Kira Mac 0.20 h.

Wolfmother 1.20 h.

Domingo 20 de julio

Fantastic Negrito 20.50 h.

The Black Keys 22.00 h.

Vermús gratuitos

Linaje S.13.30 h. Espolón.

Rienda suelta D. 13.00. Calle Madrid.

«Es un festival de un nivel muy alto, para nosotros es un privilegio prácticamente tocar ahí», señalaba Rubén Domínguez, 'Boogy', bajista del grupo Tobogán, que será el encargado de abrir el escenario el sábado. «Encima, compartir escenario con referentes nuestros como Iggy Pop o Wolfmother o incluso Pistols y el hardcore de Refused, que nos gustan mucho, es un privilegio, claro», señalaba.

Esta noche llega Sex Pistols con sus temas más emblemáticos, los de su disco 'Never Mind the Bollocks'

«Ha habido hasta ahora un nivel bastante alto, han estado Hellacopters, Franz Ferdinand, Off Spring, muchas bandas que me gustan. Pero creo que este año se aproxima mucho más a mis preferencias y las de mi banda».

También para la ciudad supone un impulso importante, por lo que está subvencionado con 140.000 euros, la cesión de las instalaciones y los trabajos de la brigada. «Esperamos congregar a miles de visitantes que aprovecharán para conocer nuestro patrimonio, disfrutar de nuestra oferta gastronómica y pernoctar en alojamientos locales, generando un impacto directo en el comercio y la hostelería –señalaba el concejal de Cultura, Turismo y Festejos de Santo Domingo, Óscar Reina–. Además, desde el punto de vista económico y publicitario, el festival proyecta una imagen moderna y vibrante de la localidad. Las menciones en medios, blogs, redes sociales y plataformas musicales posicionan la marca Santo Domingo como destino cultural y festivo».

Conciertos del estreno

El plato fuerte del viernes serán los Sex Pistols, que aparecerán en el escenario calceatense a las 22.50 horas (la puntualidad es una de las características de este festival). Paul Cook, Steve Jones y Glen Matlock se han reunido de nuevo sin Johnny Rotten, sumando a Frank Carter como vocalista, alabado por la crítica especializada tras los últimos conciertos.

En cuanto a su actuación esta noche, se espera poder escuchar sobre el escenario de RockLand los temas de 'Never Mind the Bollocks', el primer y único álbum de estudio de la banda, grabado en 1977, con éxitos tan emblemáticos como God Save the Queen, Pretty Vacant, Anarchy in the U.K. y Bodies. Tras ellos, actuará la banda australiana Jet, a la 1.20 horas. Se espera que el concierto incluya los clásicos de la formación, como Are You Gonna Be My Girl o Cold Hard Bitch.

Para calentar motores, a las 20.40 actuará Refused, que anunció en septiembre de 2024 que ésta sería su gira de despedida, titulada Refused Are F**king Dead... And This Time They Really Mean It, tras una trayectoria intermitente desde su ruptura en 1998. Completarán el escenario los madrileños Alcalá Norte con su rock alternativo, Ciclonautas, Pil.T. Battle Snake y The War and Treaty.

Las puertas se abrirán a las 17.50 horas.

¿Cómo llegar?

Hay autobuses lanzadera de ida y vuelta desde Logroño, Haro, Nájera, Bilbao, San Sebastián, Pamplona y Estella, entre otros.

Temas

RockLand Fest