Mayorga sube al escenario con una pregunta: ¿Y podéis dormir?

¿Y podéis dormir? Insomne e imparable, Juan Mayorga se sube al escenario para defender en persona 'La gran cacería', un texto en el que reflexiona «sobre cómo, muchas veces, los seres humanos también nos tratamos entre nosotros como bestias». El dramaturgo y director de escena madrileño –además de filósofo, docente, académico, director de La Abadía, Premio Nacional y Premio Princesa de Asturias de las Letras–, también ejerce de actor en esta producción del Teatro del Barrio que llega hoy al Bretón (a las 20.00 horas) dentro del 46.º Festival de Logroño.

Hay obras de Mayorga que surgen del pensamiento racional, otras de sus sueños y las hay también que nacen de noches en vela. 'La gran cacería' pertenece a estas últimas. Como le ocurrió a él mismo, un viajero cruza el Mediterráneo, «un mar que vertebra una idea de Europa como cuna de una cultura capaz de lo mejor y lo peor». Mientras navega, durante una noche sin poder dormir, su mente es asaltada por las imágenes de un mosaico romano que ha conocido en Sicilia.

Más como narrador que como actor, él lo cuenta así dentro y fuera del escenario: «Mi cabeza se fue a un detalle que había en el mosaico, la imagen de un hombre golpeando a otro con algo que podría ser un palo o un látigo. Pensé que la violencia contra los animales y la violencia colonial o imperialista es la violencia de unos seres contra otros, incluida de unos seres humanos contra otros».

«Hay injusticias insoportables a las que no deberíamos resignarnos. Tenemos la obligación moral de actuar»

Y, tratándose del prolífico autor de 'La paz perpetua' y 'La tortuga de Darwin', entre otros muchos títulos, siempre denso, lleno de símbolos y a menudo comprometido con la realidad y profundamente político, un pensamiento conduce a otro: «En ese cruce enloquecido de imágenes que es propia de los sueños y de los insomnios –añade– pensé en otros barcos que, probablemente en esa noche, en ese momento, estaban en el océano. Pensé en cayucos o barcazas transportando a personas de costas asiáticas y africanas a costas más ricas, a Europa».

'La gran cacería' fue estrenada en la Sala Cuarta Pared de Madrid en 2023 con el actor británico Will Keen y la colaboración de los intérpretes Fran Reyes y Ana Lischinsky. Aquella indagación original en las posibilidades expresivas y artísticas de la convivencia entre artes del movimiento se ha convertido esta temporada en un soliloquio del propio escritor acompañado por la bailarina Luz Arcas (Premio Nacional de Danza 2024).

A Logroño llega una semana después de 'Los yugoslavos', otra obra escrita y dirigida por Mayorga. Además de actuar, tras la función el autor mantendrá una charla con los espectadores del Bretón. A todos ellos y a todos en general, nos lanza una pregunta: ¿A vosotros qué os quita el sueño?

Y lanza además una respuesta abierta: «También hoy hay motivos para la desvelación: lo que ocurre en el Mediterráneo, lo que sucede en Gaza, en Ucrania... En el mundo actual hay injusticias insoportables a las que no deberíamos resignarnos. Tenemos la obligación moral de actuar en la medida de nuestras posibilidades y de poner siempre en el centro a las víctimas inocentes».